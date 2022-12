Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza alza bandiera bianca: Modena vince il derby 3-0

Gas Sales Piacenza alza bandiera bianca contro una Valsa Group Modena concreta e che si è vista spianare la strada anche da qualche insicurezza di troppo dei biancorossi. Dal secondo set in avanti soprattutto. E così è bastato poco più di un’ora ai modenesi per vincere la partita e fare un buon balzo in avanti in classifica. In casa biancorossa mancavano Leal e Lucarelli, in campo ai padroni di casa è mancata a tratti convinzione soprattutto dopo un primo set in cui tre incertezze grossolana hanno pesato sull’esito del parziale. Troppo deboli in battuta i biancorossi per mettere in crisi la ricezione degli ospiti che da parte loro hanno giocato una gara concreta con Ngapeth che ha chiuso con un 73% in attacco seguito da Sanguinetti (83%) e Stankovic (100%) padroni là al centro.

GAS SALES PIACENZA – VALSA GROUP MODENA 0-3

(22-25, 19-25, 17-25)

GAS SALES PIACENZA: Simon 6, Romanò 13, Basic 9, Alonso 3, Brizard 2, Recine 7, Scanferla (L), Gironi, de Wejer, Hoffer. Ne: Cester, Caneschi. All. Bernardi.

VALSA GROUP MODENA: Ngapeth 10, Sanguinetti 6, Lagumdzija 13, Rinaldi 12, Stankovic 6, Bruninho, Rossini (L), Salsi, Sala. Ne: Pope, Marechal, Gollini (L), Krick, Bossi. All. Giani.

Arbitri: Zanussi di Treviso, Giardini di Verona.

Note: durata set 25’, 25’ e 22’ per un totale di 72’. MVP: Bruninho. Spettatori 3118 per un incasso di 45.543 euro. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 18, ace 2, muri punto 5, errori in attacco 6, ricezione 40% (16% perfetta), attacco 51%. Valsa Group Modena: battute sbagliate 15, ace 7, muri punto 3, errori in attacco 3, ricezione 52% (29% perfetta), attacco 60%.