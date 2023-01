Volley, Superlega – Stop esterno per la Gas Sales Piacenza: Vero Volley Monza vince 3-1

Disco rosso a Monza per Gas Sales Piacenza nell’anticipo della quinta giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca. Si ferma a cinque la serie di vittorie consecutive in trasferta dei biancorossi, all’Arena arriva la seconda sconfitta stagionale lontano dal PalabancaSport. Vinto il primo set, recuperato il secondo dopo aver annullato anche sette punti di vantaggio dei padroni di casa ma perso ai vantaggi, piano piano la formazione biancorossa è calata in battuta e ha pagato a caro prezzo anche la serata non proprio felice a muro. Un secondo parziale che di fatto è stato l’ago della bilancia di questa sfida: alla fine 22 errori dalla linea dei nove metri, sette errori in attacco e solo 5 block in hanno pesato sul risultato finale.

Massimo Botti (Allenatore Gas Sales Piacenza)

“I dettagli hanno fatto la differenza in questa gara, siamo stati bravi nel primo set e nel recuperare il secondo ma meno bravi a cogliere certe occasioni. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare in questo momento, la coperta è corta ma dobbiamo essere bravi a resistere e pensare in positivo perché arriveranno certamente tempi migliori. Brava Monza a cogliere ogni occasione”.

VERO VOLLEY MONZA – GAS SALES PIACENZA 3-1

(22-25, 27-25, 25-20, 25-15)

VERO VOLLEY MONZA: Szwarc 16, Maar 19, Galassi 10, Zimmermann 1, Davyskiba 14, Di Martino 8, Federici (L), Hernandez, Visic, Pirazzoli (L). Ne: Marttila, Rossi, Beretta. All. Eccheli.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 4, Recine 8, Simon 6, Romanò 19, Basic 14, Caneschi 7, Scanferla (L), Gironi 5, Cester. Ne: Alonso, Leal, de Weijer, Zanellotti (L). All. Botti

Note: durata set 28’, 32’, 28’ e 26’ per un totale di 114’. Spettatori 1985. MVP: Maar. Vero Volley Monza: battute sbagliate 16, ace 6, muri punto 8, errori in attacco 3, ricezione 45% (22% perfetta), attacco 58%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 22, ace 7, muri punto 5, errori in attacco 7, ricezione 41% (28% perfetta), attacco 52%.