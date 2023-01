Punti di vista: “Scazzola deve lavorare sull’intesa”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Arzignano – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

In questa settimana si è parlato poco della partita e legittimamente di tanto altro. Lo splendido gol iniziale di Morra ha addirittura corroborato l’idea che fosse una partita facile, ma nel resto del primo tempo l’Arzignano si è mostrato sicuramente superiore al Piacenza (andando in vantaggio 2-1). Nella ripresa i tanti cambi hanno ribaltato l’inerzia della gara, ma i biancorossi non sono riusciti a creare a sufficienza per uscire dal Garilli con un pareggio.

Campanello d’allarme?

No, ma i problemi sono ancora evidenti. La squadra deve integrarsi al meglio sotto la guida di Scazzola, solo così potrà tentare la scalata verso la salvezza diretta. Per il resto, Parisi e Munari dovrebbero giocare insieme dal primo minuto.

