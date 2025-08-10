Volley – VAP, il reparto attaccanti Under 16 tra riconferme e novità: avanti con Sposimo e Tencati, arrivano Di Ianni e Muzzu

A metà tra riconferme e nuovi arrivi: il reparto delle attaccanti di banda della Volley Academy Piacenza si completa con quattro nomi in vista dei campionati di Under 16 Regionale e Serie C sotto la guida di coach Maggipinto.

Nel segno della continuità Siria Sposimo e Giulia Tencati che proseguono così il percorso intrapreso in VAP. Per Sposimo, codognese d’origine e al terzo anno in Academy, la passata stagione è culminata con il settimo posto alle fasi nazionali Under 16 e con la salvezza in Serie D: traguardi che hanno regalato un grande carico di soddisfazione ed emozioni. «Sono voluta rimanere alla VAP – racconta la 2011 Sposimo – perché l’anno scorso è stata la stagione più bella che abbia mai fatto a livello di risultati con la squadra, ma anche a livello di staff è stato l’anno migliore. Dalla prossima stagione a livello personale mi aspetto di crescere sotto tutti gli aspetti ovvero caratteriali e tecnici mentre a livello sportivo si punta sempre al massimo».

Se Sposimo punta a riconfermarsi in categoria e fare meglio per Giulia Tencati arriva il salto dall’Under 14. La schiacciatrice piacentina nella scorsa stagione ha saputo cogliere una grande opportunità ricevendo la convocazione allo Stage di Qualificazione Nazionale al Centro Pavesi con i tecnici federali delle nazionali giovanili azzurre. «Il passaggio all’Under 16 sarà un bel cambiamento: molte tra le mie compagne avranno più esperienza e per questo saranno modelli da cui imparare – spiega Tencati – Il mio obbiettivo è quello di crescere il più possibile tecnicamente e personalmente cercando di imparare da tutte le situazioni. Sono molto contenta di fare parte di questa squadra e di poter continuare a lavorare in questa società».

Per due riconferme sono altrettanti i nuovi arrivi: Matilde Muzzu e Martina Di Ianni.

Per Muzzu il cognome non può che tradire le origini sarde e le prime, importanti, esperienze nel mondo della pallavolo all’US Garibaldi (La Maddalena) che l’hanno proiettata verso Volleyrò Casal de Pazzi nell’ultimo campionato. «Mi ha affascinato molto il progetto della VAP e la buona sintonia che si è creata con le persone che mi hanno contattato – racconta Muzzu – L’obiettivo è di crescere tecnicamente e personalmente e di poter dare il giusto contributo alla squadra».

Da latitudini diverse infine l’approdo di Martina Di Ianni che proprio alla Pro Patria Milano, società di provenienza, ha conosciuto l’attuale tecnico dell’Under 16 VAP, Donato Maggipinto. La giocatrice lombarda in precedenza aveva indossato la maglia del V7, storica società di Settimo Milanese. Anche per lei il desiderio è quello di migliorare. «L’obiettivo è di crescere tecnicamente e personalmente e di poter dare il giusto contributo alla squadra».

