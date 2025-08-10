Il Fiorenzuola inserisce un centrocampista classe 2000: Gianvito Pertica

U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di annunciare l’ingaggio di Gianvito Pertica, duttile centrocampista classe 2000, nato a Sannicandro di Bari.

Pertica arriva in rossonero dopo l’ultima esperienza con la Sangiovannese, club con cui ha collezionato 47 presenze e 3 reti, di cui 35 presenze e 2 gol tra Serie D Girone E e Coppa Italia Serie D nella stagione 2024/25.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della SPAL, Pertica vanta un percorso ricco di esperienze nel panorama nazionale. In carriera ha indossato le maglie di Pistoiese, Caratese, Latte Dolce e Savona, superando quota 120 presenze in Serie D e totalizzando 24 presenze in Lega Pro.

Giocatore di personalità e versatilità tattica, capace di ricoprire più ruoli nella zona mediana del campo, Pertica rappresenta un innesto di qualità ed esperienza per la rosa rossonera.

