Propaganda politica a un evento istituzionale, Zanardi (Fdi): “Inaccettabile il comportamento della storica Michela Ponzani”

Iniziativa organizzata dal Comune si trasforma in un comizio per il NO al referendum per la giustizia. La denuncia arriva da Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. I fatti risalgono al 24 febbraio scorso. Nel contesto del ciclo di incontri “La Generazione Z tra passato e presente”, nel Laboratorio Aperto allestito nell’ex chiesa del Carmine, la storica Michela Ponzani è stata protagonista di una riflessione dedicata al percorso che, nel 1946, portò le donne italiane al diritto di voto, nell’anno che segna l’80° anniversario delle prime elezioni a suffragio universale. Ebbene, Ponzani, secondo Zanardi, avrebbe approfittato dell’occasione per sponsorizzare le ragioni del NO al prossimo referendum.

L’intervento di Gloria Zanardi

“E’ stato un momento oggettivamente imbarazzante e immagino, credo e spero che sia stato anche imbarazzante per i rappresentanti dell’amministrazione presenti”.

“Il suo intervento, anziché approfondire adeguatamente il tema storico e anche il significato sociale e culturale di quella conquista, quindi del voto alle donne, si è concentrato in larga parte su contenuti che sono apparsi come una presa di posizione politica vera e propria, legata peraltro al tema referendario attuale e ovviamente per il no. Ma vorrei sottolineare che indipendentemente dal fatto che era palesemente per il no, anche se fosse stato per il sì, il principio di base sarebbe stato lo stesso”.

“Ritengo che questo sia stato non solo inopportuno, ma anche poco rispettoso del contesto e del ruolo che la relatrice era chiamata a svolgere, in un’iniziativa istituzionale rivolta agli studenti e probabilmente anche poco rispettoso di chi l’aveva invitata. Io ritengo che quando si accetta un invito in un contesto educativo sia fondamentale mantenere equilibrio, rigore e senso della misura, elementi che purtroppo in questa occasione la storica Ponzani non ha rispettato. Evidentemente non basta essere acculturati per capire come ci si debba comportare in determinati contesti”.

“Invito l’amministrazione, per il futuro, a evitare che eventi di portata significativa vengano sviliti da un ospite che non sa comportarsi”.

Michela Ponzani

Storica e saggista, Michela Ponzani è autrice di numerosi studi dedicati alla storia dell’Italia repubblicana, alla memoria della Resistenza e alla storia delle donne. Attraverso il suo intervento, ripercorrerà il cammino che dal secondo dopoguerra ha portato alla piena partecipazione femminile alla vita democratica del Paese, offrendo al pubblico una lettura attuale e stimolante del rapporto tra passato e presente.

