“Il valore del dono: donne, comunità, futuro”, Avis Talk: un evento tra cultura, salute e cittadinanza attiva

Un pomeriggio dedicato alle donne, alla comunità e al significato più profondo del dono come atto capace di generare cambiamento sociale. Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 17.30, presso Rosso Tiziano Arte (via Taverna 41, Piacenza), AVIS Provinciale Piacenza promuove l’evento pubblico “Il valore del dono: donne, comunità, futuro”, un appuntamento culturale e sociale che intreccia riflessione, testimonianze e visioni sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dal Comune di Piacenza attraverso il Tavolo sulle politiche di genere, volto ad approfondire i temi delle pari opportunità, del contrasto alla violenza contro le donne e della promozione del benessere personale e collettivo. In questo contesto, AVIS partecipa attivamente contribuendo con la propria esperienza e con la promozione di una cultura del dono consapevole, inclusiva e generativa.

Il format dell’evento si ispira al modello TEDx: brevi talk ispirazionali, storie autentiche e interventi capaci di stimolare riflessione e partecipazione attiva. Il dono viene raccontato non solo come gesto sanitario, ma come atto di empowerment, costruzione di reti e responsabilità condivisa.

Tra i temi al centro dell’incontro: il dono come strumento di emancipazione e creazione di comunità, il rapporto tra corpo, salute e diritti, la leadership femminile, l’innovazione sociale al femminile e le narrazioni di cura e resilienza.

Il programma prevede la partecipazione di voci nazionali e territoriali di rilievo: la giornalista Marzia Foletti; Elisa Tatano, presidente Piccola Industria e imprenditrice, con un intervento dedicato alla responsabilità sociale e all’impatto sulle comunità; la scrittrice Mathilde Bonetti, sul valore delle narrazioni per i giovani; Mary Scaramella, vicepresidente Arcigay Piacenza, sui temi di diritti e inclusione; Maria Grazia Villa, esperta di comunicazione ed ethic coach.

Accanto agli interventi ispirazionali, spazio anche all’approfondimento medico con Daniele Carini, che affronterà il tema “Donare al femminile: corpo, salute e libertà di scelta”, con un focus su mestruazioni, età fertile, menopausa, falsi miti e consapevolezza nella donazione. Fosca Vezzulli porterà invece testimonianze dirette legate al dono, alla continuità e al senso di appartenenza alla comunità.

La struttura dell’evento, della durata complessiva di circa due ore e mezza, prevede un’introduzione istituzionale a cura di AVIS Provinciale Piacenza, talk da 10–15 minuti ciascuno, intermezzo musicale a cura di Marta De Leo e Alessandro maggio del Conservatorio Nicolini di Piacenza e una tavola rotonda finale con sessione interattiva di domande e confronto con il pubblico.

L’iniziativa è rivolta a donatori e donatrici, studenti universitari, associazioni e cittadinanza attiva, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di AVIS come rete inclusiva e promotrice di uguaglianza, salute e partecipazione.

“Il valore del dono: donne, comunità, futuro” rappresenta così un’occasione di alto valore culturale per la città di Piacenza, contribuendo a diffondere una visione del dono come pratica quotidiana di cura, responsabilità e costruzione di futuro condiviso.

