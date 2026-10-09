La nota del Comune all’Ausl: “Introdurre la lonza”. Zandonella (Lega): “Perché il Comune diceva di non avere potere sulle mense?”

La polemica sui menù delle mense scolastiche di Piacenza si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le discussioni seguite all’eliminazione della coppa piacentina, il consigliere comunale della Lega, Luca Zandonella, è intervenuto in consiglio comunale portando all’attenzione dell’aula quella che, a suo giudizio, sarebbe la prova delle contraddizioni della giunta sul ruolo dell’amministrazione nella definizione dei pasti serviti agli studenti.

Al centro dell’intervento una nota ufficiale che, secondo quanto riferito dal consigliere, sarebbe stata inviata proprio nella giornata della seduta dal Comune di Piacenza all’Ausl, con la firma del dirigente comunale competente.

Un documento nel quale l’amministrazione manifesta l’intenzione di apportare una modifica al menù autunno-inverno.

Le dichiarazioni del sindaco contestate dal consigliere della Lega

Zandonella ha innanzitutto contestato le diverse dichiarazioni rilasciate dal sindaco negli ultimi giorni.

“Abbiamo avuto delle dichiarazioni del sindaco che passava inizialmente dal dire che non c’entrava assolutamente nulla con questo menù, poche ore dopo a dire che si era intervenuti sull’Ausl, ma che era difficile modificare il menù, fino al giorno successivo, quando invece è diventato assolutamente possibile. In 24 ore ne abbiamo sentite di ogni”, ha attaccato il consigliere leghista.

La comunicazione del Comune all’Ausl sulla modifica del menù autunno-inverno

Ma il passaggio politicamente più significativo riguarda proprio il contenuto della comunicazione che Zandonella ha letto durante il suo intervento.

“Con riferimento al menù in oggetto, quello autunno-inverno molto dibattuto, l’amministrazione comunale, al fine di allontanare polemiche e strumentalizzazioni, intende operare la seguente variazione: introduzione alla terza settimana di arrosto di lonza di maiale a fettine, in sostituzione dell’hamburger con panino e salsa rossa”.

Una formulazione che, secondo l’esponente della Lega, metterebbe in discussione la posizione inizialmente assunta dalla giunta, che aveva preso le distanze dalle scelte relative ai menù scolastici sostenendo di non avere un potere decisionale diretto.

Zandonella critica la motivazione: “Qui si governa pensando alle polemiche e alle strumentalizzazioni?”

Zandonella si è soffermato anche sulla motivazione riportata nella nota, ovvero la volontà di “allontanare polemiche e strumentalizzazioni”.

“Qui si governa pensando alle polemiche e alle strumentalizzazioni?”, ha domandato polemicamente, criticando quello che considera un criterio discutibile per orientare le decisioni amministrative.

Competenze sui menù scolastici, il confronto tra Comune di Piacenza e Ausl

Il punto centrale della contestazione resta però la questione delle competenze. “Rispetto a quanto è stato dichiarato, cioè che il Comune non c’entra praticamente nulla, qui c’è un atto ufficiale che parte dal Comune di Piacenza verso l’Ausl”, ha sottolineato Zandonella.

Da qui la conclusione del consigliere: “Uno legge questa nota e cosa pensa? Pensa che il Comune di Piacenza evidentemente di potere ne ha, a dispetto delle iniziali prese di distanza”.