Il 14 dicembre al Ridotto del Teatro Municipale torna “Prima di andare in scena” con un evento dedicato a Stiffelio di Giuseppe Verdi

Domenica 14 dicembre alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, torna “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto delle opere in cartellone per la Stagione lirica, realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Liricae Fondazione Teatri di Piacenza.

Questo primo appuntamento, a ingresso libero, è dedicato a Stiffelio di Giuseppe Verdi, opera inaugurale della Stagione 2025/2026, in programma venerdì 19 e domenica 21 dicembre al Teatro Municipale. Sarà il giornalista e critico musicale Giovanni Gavazzeni a introdurre Stiffelio al pubblico, ripercorrendo la storia peculiare di quest’opera all’interno del repertorio verdiano, tra aspetti musicali e drammaturgici.

Sarà presente all’incontro Pier Luigi Pizzi, un grande Maestro del Teatro che ha segnato la storia della scena con l’eleganza dei suoi allestimenti. Pizzi, di ritorno al Municipale di Piacenza dopo Fedora nel 2023, firma regia, scene e costumi della nuova produzione di Stiffelio.

Stiffelio, assente da 25 anni dal Teatro Municipale, occupa un posto singolare nella produzione di Giuseppe Verdi: tratteggia un dramma intimo, concentrato sul conflitto tra fede, tradimento e perdono, lontano dalle consuete tinte storiche e patriottiche. L’opera debuttò al Teatro Grande di Trieste il 16 novembre 1850, suscitando interesse ma anche immediata diffidenza da parte della censura austriaca, che impose modifiche profonde a causa del tema — ritenuto scandaloso — di un pastore protestante tradito dalla moglie.

Verdi ritirò il titolo, trasformandolo poi nell’Aroldo (1857). Recuperato integralmente solo nel Novecento, Stiffelio rivela oggi la modernità del suo autore: una scrittura asciutta, un’intensità teatrale che anticipa la Trilogia popolare e la maturità verdiana, un coraggio drammaturgico che ne fanno un unicum, capace di parlare con sorprendente attualità al pubblico contemporaneo.

Al Teatro Municipale l’opera sarà diretta da Leonardo Sini, uno dei direttori di maggior talento del panorama attuale. Nel ruolo del titolo debutta il tenore americano Gregory Kunde, a coronamento di una carriera che vanta una straordinaria vastità di repertorio. Al suo fianco, per la prima volta al Municipale, il soprano Lidia Fridman al debutto nel ruolo di Lina, e il baritono Vladimir Stoyanov, interprete di riferimento nel repertorio verdiano.

