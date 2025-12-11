Christmas for You”, il 13 dicembre al Centro Gotico l’Orchestra Sinfonica Giovanile Cinque Quarti Verdi

11 Dicembre 2025
Christmas for You” il 13 dicembre al Centro Gotico
Sabato 13 dicembre alle ore 16.30 è in programma il primo appuntamento di “Natale è una nota di gioia” al Centro Commerciale Gotico con un grande appuntamento che unisce musica, giovani talenti e lo spirito delle festività.

Sabato 13 dicembre, alle 16.30, la piazzetta centrale del centro ospiterà lo spettacolo “Christmas for You”, protagonista l’Orchestra Sinfonica Giovanile Cinque Quarti G. Verdi, una realtà educativa e musicale che coinvolge oltre duecento giovani musicisti dagli 8 ai 14 anni.

L’Orchestra Cinque Quarti rappresenta una delle esperienze più significative del panorama formativo musicale piacentino. Nata con il progetto “Dalla classe all’orchestra” e ispirata al modello pedagogico “El Sistema” di José Antonio Abreu, l’iniziativa ha coinvolto negli anni un numero crescente di scuole, trasformandosi in una vera rete orchestrale inclusiva e partecipata

Oggi l’Orchestra Cinque Quarti riunisce studenti provenienti da nove istituti del territorio, offrendo loro un percorso musicale capace di sviluppare talento, disciplina, collaborazione e consapevolezza. Per i giovani musicisti, la musica non è solo apprendimento tecnico, ma un’occasione di crescita sociale e personale.

Il concerto “Christmas for You” sarà un viaggio musicale che intreccia brani natalizi e momenti orchestrali di grande intensità, restituendo al pubblico l’entusiasmo, l’impegno e la passione di questi giovani esecutori. Un modo per celebrare il Natale attraverso l’energia e la freschezza della nuova generazione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Il secondo appuntamento sarà domenica 14 novembre con i ragazzi di Ars Nova.

