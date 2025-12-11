Christmas for You”, il 13 dicembre al Centro Gotico l’Orchestra Sinfonica Giovanile Cinque Quarti Verdi

Sabato 13 dicembre alle ore 16.30 è in programma il primo appuntamento di “Natale è una nota di gioia” al Centro Commerciale Gotico con un grande appuntamento che unisce musica, giovani talenti e lo spirito delle festività.



Sabato 13 dicembre, alle 16.30, la piazzetta centrale del centro ospiterà lo spettacolo “Christmas for You”, protagonista l’Orchestra Sinfonica Giovanile Cinque Quarti G. Verdi, una realtà educativa e musicale che coinvolge oltre duecento giovani musicisti dagli 8 ai 14 anni.

L’Orchestra Cinque Quarti rappresenta una delle esperienze più significative del panorama formativo musicale piacentino. Nata con il progetto “Dalla classe all’orchestra” e ispirata al modello pedagogico “El Sistema” di José Antonio Abreu, l’iniziativa ha coinvolto negli anni un numero crescente di scuole, trasformandosi in una vera rete orchestrale inclusiva e partecipata

Oggi l’Orchestra Cinque Quarti riunisce studenti provenienti da nove istituti del territorio, offrendo loro un percorso musicale capace di sviluppare talento, disciplina, collaborazione e consapevolezza. Per i giovani musicisti, la musica non è solo apprendimento tecnico, ma un’occasione di crescita sociale e personale.

Il concerto “Christmas for You” sarà un viaggio musicale che intreccia brani natalizi e momenti orchestrali di grande intensità, restituendo al pubblico l’entusiasmo, l’impegno e la passione di questi giovani esecutori. Un modo per celebrare il Natale attraverso l’energia e la freschezza della nuova generazione.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Il secondo appuntamento sarà domenica 14 novembre con i ragazzi di Ars Nova.

