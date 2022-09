“9 to 5- Il Musical”, l’8 e 9 ottobre al Municipale: partita la prevendita dei biglietti

La Compagnia Teatrale I Viaggiattori di Piacenza, dopo 13 anni di successi, ultimo dei quali “Sister Act- il Musical Divino” (stagione 2019-2020) con più di diecimila spettatori (e con la protagonista Gloria Enchill ora in tour come Oda Mae in Ghost, regia di F. Bellone) ha intrapreso una nuova sfida e, nonostante le difficoltà e restrizioni dell’attuale periodo storico, porterà in scena, su licenza MTI “9 to 5- Il Musical”, nella stagione 2022-23. Dopo il debutto di Salsomaggiore lo scroso maggio, sarà in scena nella cornice del prestigioso Teatro Municipale di Piacenza l’8 ed il 9 ottobre 2022.

Per la compagnia un nuovo musical, con musica e testi di Dolly Parton (icona country americana) e sceneggiatura di Patricia Resnick, andato in scena a Broadway nel 2009, ripreso poi nel West End nel 2012 e 2019 diventando campione di incassi e da poco in cartellone anche in Australia. La traduzione delle liriche è affidata a Simone Leonardi e del libretto ad Alice Mistroni, due big del musical italiano.

Si ispira al film del 1980 con Dolly Parton e Jane Fonda “Dalle 9 alle 5… orario continuato” da cui è stata poi tratta un’omonima serie tv andata in onda anche in Italia sulle reti Fininvest.

“9 to 5” è un musical divertente, dinamico e coinvolgente, con brani vibranti dalle sfumature country e gospel eseguiti da talentuosi interpreti dal vivo (niente cori registrati!), suonati dalla 925 band e diretti da Laura Amodeo (“Twisted”). Le coreografie trascinanti sono a cura di Davide Tagliento (“La Fabbrica di Cioccolato”), e la regia affidata a Dario Caldini.

Ambientato negli anni ’80, tratta temi ancora molto attuali come il mobbing, la rivincita femminile contro lo strapotere maschile sul luogo di lavoro, il gioco di squadra: temi affrontati con coraggio, leggerezza ed ironia, alternando momenti di sano divertimento ad alcuni di grande commozione con canzoni degne dei più grandi show di Broadway.

Il cast è composto da oltre trenta elementi tra protagonisti, ensemble, coro, band dal vivo e supporto dietro le quinte: una squadra compatta che da oltre dieci anni porta in scena spettacoli ambiziosi e impegnativi.

Le scenografie sono affidate a Francesco Fassone (“Kinky Boots”, “Sweeney Todd”) e il disegno luci a Valerio Tiberi (“Ghost”, “Dirty Dancing”, e molti altri), due grandi professionisti del settore.

Direttore di scena: Livio Girivetto Mensio

Cast

Violet Newstead: Alessandra Ferrari

Doralee Rhodes: Georgia Ciavatta

Judy Berny: Silvia Molinari

Franklin Hart: Francesco De Angelis

Rose Keith: Sabrina Pancali

Joe: Pietro Fenucci/Simone Scrivani

Dwayne: Manuele Mozzi

Josh: Sara Fulgoni

Missy/Dafne: Annalisa Missieri

Dick/Tony: Marco Pagani

Maria: Benedetta Cesare

Margaret: Rossana Zurla

Kathy: Angela Sfolcini

Carol: Arianna Alberici

Genny/Infermiera: Ilaria Guglielmetti

Ted/Dottore/Neoassunto: Alberto Menozzi

Montgomery/Bob/Detective: Manuele Mozzi

Ensemble: Arianna Alberici, Dario Caldini, Paola Certo, Paola Pedrazzini, Cassandra Poggioli, Cecilia Rossi, Riccardo Titi

Coro: Sara Caldini, Marina Mazzeo, Alberto Menozzi, Chiara Tansini, Maria Rosa Visconti, Ettore Zanchi

9to5 Band: Alfredo Agostini, Carlo Compiani, Luciano Forastiero, Gianluca Gandini, Cristian Masiero

Tecnici e attrezzisti: Barbara Brignoni, Paola Gatti, Michele Groppi, RaffaeleTammaro, Grazia Torchia, Mattia Torta, Martina Zaffignani

Team Creativo

Regia: Dario Caldini

Direzione Musicale: Laura Amodeo

Arrangiamento strumentale: 925 Band

Coreografie: Davide Tagliento

Acting coach: Francesco de Angelis

Traduzione liriche: Simone Leonardi

Traduzione libretto: Alice Mistroni

Disegno Luci: Valerio Tiberi

Scenografie: Francesco Fassone

Costumi: Marina Mazzeo

Service audio/luci: Artemusica

Grafica: Alessandra Ferrari

Trama

Il musical mostra la quotidianità di 3 segretarie (Violet, Judy e Doralee), molto diverse per storia, indole e personalità, che sono spinte all’esasperazione dal loro capo Franklin Hart, sessista ed egoista. Lavorare alla Uniconsil è per loro e per tutte le colleghe frustrante e opprimente. Escogitano dunque un piano per rapire il capo e con non poche difficoltà, riescono a rivoluzionare il loro ufficio, rendendolo un luogo accogliente e stimolante, con relativo colpo di scena finale. Inoltre, ognuna delle tre, in un gioco di squadra tutto femminile, ritroverà anche la stima per se stessa e la propria dimensione personale ottendendo una rivincita anche nella vita privata e sentimentale.

INFO

8 ottobre 2022 ore 21

9 ottobre 2022 ore 16.00

Teatro Municipale, via Verdi 41, 29121 Piacenza

BIGLIETTI

BIGLIETTERIA DEL TEATRO : martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13; mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; venerdì dalle ore 10 alle ore 15. I giorni dello spettacolo aperta da due ore prima dell’inizio.

: martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13; mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; venerdì dalle ore 10 alle ore 15. I giorni dello spettacolo aperta da due ore prima dell’inizio. PUNTI VENDITA VIVATICKET

ON LINE  VIVATICKET

Contatti

Mail: info@iviaggiattori.it

Facebook: www.facebook.com/IViaggiattori

Instagram:www.instagram.com/iviaggiattori