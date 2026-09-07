A Borgonovo tutto esaurito per il Valtidone Wine Fest che celebra l’Ortrugo e il territorio

Si è aperta sotto i migliori auspici la diciassettesima edizione del Valtidone Wine Fest, la più grande rassegna del vino piacentino, che ha preso le mosse in una calda domenica di fine estate a Borgonovo Val Tidone, dove come di consueto protagonista è stato l’Ortrugo, vitigno e vino autoctono, proposto in abbinamento in particolare con la focaccia con i ciccioli de.co. celebrata nella 60esima edizione della Festa d’la Chisola organizzata dalla Pro Loco.

Il successo della giornata, che ha visto oltre venti cantine e aziende vitivinicole del territorio proporre nei banchi d’assaggio disposti lungo via Roma le proprie eccellenze in calice, è stato decretato dal tutto esaurito di residenti, turisti e visitatori da ben oltre i confini provinciali, che dalla mattina fino all’ora dell’aperitivo hanno degustato i vini dei Colli Piacentini e gli altri prodotti agroalimentari e culinari presenti negli stand.

“E’ una straordinaria vetrina di territorio, delle nostre eccellenze e del vino che unisce la nostra valle”, ha detto il sindaco di Borgonovo Monica Patelli durante la cerimonia di inaugurazione di fronte ai rappresentanti degli altri comuni promotori del festival, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello e alle tante autorità intervenute.

“L’unione tra i Comuni – ha continuato il primo cittadino – in questa ma anche in altre iniziative è una marcia in più per il territorio e fa bene alla nostra gente. Ringrazio tutti coloro che collaborano da 17 anni alla perfetta riuscita di questa manifestazione che è una festa di comunità e di vallata e uno straordinario strumento di promozione e di valorizzazione anche commerciale”.

Concetti ripresi e ribaditi da Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone, intervenuto in rappresentanza della Provincia di Piacenza e da Lodovico Albasi, consigliere regionale dell’Emilia Romagna, ente che oltre al patrocinio, ha garantito il sostegno alla rassegna inserita nel progetto Welcome Valtidone finanziato dalla Regione e sostenuto dalle associazioni di categoria CNA, Confesercenti e Confcommercio Piacenza. La rassegna del vino ha inoltre il patrocinio del consorzio Colli Piacentini e di Visit Emilia, rappresentata a Borgonovo dal Presidente Simone Fornasari.

“Un grazie di cuore va agli sponsor – hanno evidenziato sia Patelli sia Albertini – Banca di Piacenza, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone, senza il cui sostegno non sarebbe possibile la realizzazione di questo evento, ai volontari, alle associazioni, ai dipendenti comunali e collaboratori e, in primis, alle cantine e aziende vitivinicole che pure in un momento particolarmente impegnativo per la loro attività, in piena vendemmia, garantiscono la loro presenza alla rassegna, testimonianza di quanto credano a questa manifestazione”.

Per dare giusta e doverosa celebrazione al re della festa, il vino, dopo il taglio del nastro spazio alla quinta edizione del concorso Miglior Ortrugo, promosso da Coldiretti in collaborazione con i sommelier di Ais e Fisar. Il riconoscimento è andato quest’anno all’Ortrugo dell’azienda Scarabelli, ritirato da uno dei giovani titolari, Fabio, che insieme al fratello è impegnato nell’attività di produzione dei vini “sull’esempio e insegnamento della nostra tradizione familiare, ma in un continuo processo di aggiornamento e miglioramento”. Al secondo posto il vino di Cantina di Vicobarone mentre Fratelli Piacentini è risultata terza classificata. I tre vini vincitori sono stati i protagonisti anche del simpatico contest Ortrugo Cocktail con i barman di ABI Professional impegnati in un suggestivo Wine Fest Rooftop a preparare cocktail che hanno unito il vino a sapori, gusti e colori accattivanti e dissetanti.

Particolarmente apprezzata anche la degustazione guidata nel cortile della Rocca che ha visto una ventina di persone farsi guidare nell’assaggio dei vini delle Aziende Marasi, Piacentini e Badenchini abbinate alle proposte culinarie di Giusté Food Truck: una cialda con hummus di carote e portulaca, una panna cotta al Grana Padano, salsa di prugne e crumble di ciccioli e un pum ad ris alle erbe, besciamella di zucca e pancetta croccante.

Ad accompagnare la giornata, oltre alla musica e agli intermezzi di Radio 51, i tanti eventi della Festa d’la Chisola, con mostre, esposizioni, artisti di strada e l’immancabile e suggestiva banda per le vie del paese vestite a festa.

La rassegna del vino piacentino torna la settimana prossima, 13 settembre, quando protagonista sarà il Malvasia, altro prodotto del territorio, celebrato nella tappa di Ziano Piacentino del Valtidone Wine Fest, insieme alla pancetta e alla storica Festa dell’Uva.

Tutto il programma della tappa di Ziano e degli altri appuntamenti della rassegna è consultabile sul sito valtidonewinefest.it e sui canali social della rassegna.