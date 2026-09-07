Vertenza Realco, la Regione convoca due tavoli di confronto insieme a sindacati ed enti locali

“Dopo che si è conclusa l’asta per Sigma-Ecu la Regione punta a coinvolgere tutti i soggetti dei territori che possono collaborare a trovare delle soluzioni per le lavoratrici e i lavoratori che sono rimasti fuori dall’acquisto dei punti vendita”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, che in merito alla vertenza del Gruppo Realco ha convocato, insieme alle organizzazioni sindacali e agli enti locali, due tavoli di confronto aperti anche ai soggetti interessati: il primo martedì 8 settembre a Bologna e il secondo mercoledì 9 settembre a Reggio Emilia.

“Vogliamo coinvolgere le principali imprese della grande distribuzione organizzata, le aziende del settore logistico e le associazioni di categoria- ha aggiunto Paglia– affinché possano concorrere concretamente alla costruzione di percorsi di ricollocazione, valorizzando le competenze professionali maturate dai dipendenti di Realco e Flexilog e salvaguardando il maggior numero possibile di posti di lavoro. Insieme all’Agenzia Regionale per il Lavoro siamo in campo per garantire a tutte e tutti le migliori opportunità, utilizzando tutti gli strumenti disponibili e se necessario anche adattandoli alle specifiche esigenze di una vertenza complessa per dimensione e articolazione. Siamo certi che il sistema regionale saprà dimostrare che nessuno viene lasciato solo”.

L’asta al Tribunale di Bologna nell’ambito della procedura di concordato preventivo del Gruppo Realco ha segnato un momento decisivo nell’evoluzione della crisi aziendale. Se da un lato consente di dare continuità a una parte significativa della rete commerciale, dall’altro ha chiuso definitivamente la prospettiva di una cessione unitaria del gruppo.