Atletica – Piacenza, è subito pioggia di record a Modena. Perazzoli: “Base solida per la stagione”

Il primo weekend di gare del 2026 segna un debutto trionfale per l’Atletica Piacenza. Tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, l’impianto indoor di Modena si è confermato teatro ideale per i colori biancorossi: tra Meeting Giovanile e Meeting Assoluto, la spedizione piacentina torna a casa con un bottino pesante fatto di medaglie e, soprattutto, tantissimi primati personali.

Sabato: Perotti e Cremona trascinano i giovani

L’apertura del weekend è stata tutta nel segno di Milo Perotti. Il giovane talento ha dominato la scena nel Meeting Giovanile, conquistando due medaglie d’argento pesanti. Nei 60 ostacoli ha dato spettacolo sin dalla batteria, siglando il proprio record personale in 9″31, per poi chiudere la finale in 9″40. La fame di podio non si è esaurita e Perotti ha concesso il bis nei 60 metri piani, dove ha polverizzato il precedente limite fermando il cronometro a 8″36.

Ottime notizie anche da Lorenzo Cremona, protagonista di una crescita costante: per lui è arrivato il record personale sia nei 60hs (4° posto in 10″67) che nei 60m piani (6° posto in 9″06).

Domenica: Gli ostacolisti volano tra gli Assoluti

La domenica è stata dedicata alle categorie assolute, dove a farla da padrone è stato il “gruppo ostacoli”. Sotto la guida attenta del tecnico Lorenzo Perazzoli, gli atleti biancorossi hanno risposto presente con prestazioni cronometriche di rilievo.

Nicolò Losi ha mostrato una tecnica impeccabile nei 60hs assoluti, distruggendo il proprio personale e scendendo a un ottimo 8″82. In campo femminile, Giulia Pellicano ha confermato i progressi invernali limando il proprio record fino a 10″36, mentre Filippo Ceriati ha fermato il tempo a 9″24, dimostrando solidità e determinazione.

“Vedere tre primati personali su tre atleti in gara è il miglior feedback che potessi ricevere in questo inizio di gennaio. Nicolò (Losi) ha corso con una fluidità che cercavamo da tempo, e il tempo gli dà ragione. Anche Giulia e Filippo hanno approcciato la gara con la giusta cattiveria agonistica: non è mai scontato fare il proprio ‘best’ alla prima uscita stagionale dopo i carichi di lavoro invernali. Siamo sulla strada giusta per gli appuntamenti regionali, questa è una base solidissima su cui continuare a costruire.”

Prossimi appuntamenti

I risultati di Modena caricano l’ambiente dell’Atletica Piacenza, attesa ora dalle prossime tappe del circuito indoor. La condizione generale degli atleti lascia presagire una stagione invernale da assoluti protagonisti.

