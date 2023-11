Si accendono albero e luminarie, a Piacenza inizia ufficialmente il Natale: in piazza Cavalli il tradizionale mercatino

Tornano ad animare piazza Cavalli le tipiche casette destinate alle attività commerciali che richiameranno, nell’offerta dei propri prodotti, l’atmosfera natalizia. Non mancheranno slitta e renne, le suggestioni polari di un igloo e, a fare gli onori di casa all’ombra di Palazzo Gotico, la dimora di Santa Klaus in persona, sempre presente nei fine settimana per scattare una foto ricordo.

Il Natale in centro è iniziato ufficialmente alle 17,30 con l’accensione del tradizionale albero di Natale e delle luci.

Numerose attività e novità fino al 24 dicembre coinvolgeranno residenti e visitatori. Tra queste un trenino gratuito che, in tutti i weekend, sarà fruibile per l’intera giornata, permettendo non solo ai più piccoli di vivere un’esperienza magica ma offrendosi anche come mezzo strategico di mobilità e connessione con le bellezze del nostro centro.