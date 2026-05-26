“Big Bench per tutti”, la panchina gigante di Assofa è un simbolo di inclusività

Nella mattinata di giovedì 21 maggio, in località Termine Grosso, sulla SP 68 di Bobbiano che da Travo porta alla Pietra Parcellara, è stata inaugurata una nuova “Big Bench per tutti”. Il progetto rientra nel Big Bench Community Project, nato nelle langhe piemontesi in cui rientrano anche le panchine giganti installate in Italia e nel mondo. La panchina installata a Travo è nata su iniziativa di Coop Assofa di via Zoni, che negli ultimi due anni ha gestito il progetto, richiesto i permessi necessari, cercato finanziatori e promosso l’iniziativa.

Il progetto

Fondamentale è stato innanzitutto il contributo di Big Bench Community Project, a cui hanno fatto seguito il Comune di Travo, numerosi benefattori e non da ultimo le imprese per le messe in opera. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il presidente di Coop Assofa Pierangelo Liguori, la sindaca di Travo Roberta Valla, una delegazione dell’Associazione Alpini di Travo, alcuni benefattori del progetto e un gruppo di volontari, operatori e utenti di Coop Assofa.

È stata così aperta al pubblico una panchina gigante speciale, “per tutti”, usufruibile anche da persone che, a causa di disabilità più o meno gravi, si muovono su sedia a rotelle o hanno difficoltà motorie. La “Big Bench per tutti” di Travo è la numero 462 nel mondo, solo la quinta in Europa senza barriere.

Il “passaporto”

Presso alcuni locali travesi è possibile acquistare il “passaporto” e apporre il timbro di visita alla panchina: Barrio cafè, Osteria del Sole e Simo’s Palate.

La festa per la realizzazione di questo importante progetto continua martedì 2 giugno, presso Piazza Trento a Travo. Alle ore 17.30 inizierà una breve cerimonia con la proiezione delle immagini del taglio del nastro e gli interventi di Pierangelo Liguori, presidente della Cooperativa Assofa, e di Roberta Valla, sindaca del comune di Travo.

Al termine un piccolo aperitivo per tutti offerto dall’Associazione Alpini di Travo. Siamo tutti invitati a partecipare alla festa e a visitare questa nuova “Big Bench per tutti”, che offre un momento di sosta sulle magnifiche colline piacentine e unna vista mozzafiato sulla Pietra Perduca e sulla valle sottostante.

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