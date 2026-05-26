Controlli straordinari dei carabinieri tra Val Trebbia e periferia, droga sequestrata e patenti ritirate

Servizio preventivo lungo SS45 e SP40: denunciato un giovane trovato con cocaina, segnalato un minorenne con hashish e deferiti due automobilisti sorpresi alla guida con tassi alcolemici oltre i limiti.

I controlli

Un servizio preventivo disposto dalla Compagnia Carabinieri di Bobbio per rafforzare il controllo del territorio, presidiare le principali arterie stradali e contrastare condotte pericolose nelle fasce orarie più sensibili ha portato, nell’arco della giornata della domenica appena trascorsa, a una serie di interventi tra Gossolengo, Gazzola, Rivergaro e l’alta Val Trebbia. L’attività, svolta dai militari della Compagnia di Bobbio, si è concentrata soprattutto lungo la SS45 e la SP40, direttrici particolarmente trafficate e monitorate sia per la sicurezza stradale sia per la prevenzione dei reati.

Droga sequestrata

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati stupefacenti, ritirate due patenti di guida e denunciate tre persone all’Autorità Giudiziaria, mentre un giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. Un bilancio che conferma l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Bobbio verso il presidio preventivo del territorio, con servizi mirati finalizzati a intercettare situazioni di rischio prima che possano trasformarsi in episodi più gravi.

Il primo intervento

Il primo intervento è avvenuto nella notte, intorno alle 2:30, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani. L’atteggiamento di uno degli occupanti ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare. Il passeggero, un giovane di origine albanese, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di quattro involucri in cellophane contenenti complessivamente quasi 3 grammi di cocaina.

La sostanza è stata immediatamente sequestrata e il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la detenzione dello stupefacente. L’attività preventiva è proseguita nel pomeriggio, quando i militari della Stazione Carabinieri di Rivergaro, impegnati in un servizio perlustrativo nella frazione Niviano, lungo la SS45, hanno controllato un giovane residente nel Parmense.

Nel corso dell’accertamento il ragazzo è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish e di uno spinello già confezionato. In questo caso, trattandosi di detenzione per uso personale, è scattata la segnalazione amministrativa alla competente Autorità amministrativa. Particolarmente significativa anche l’attività svolta sul fronte della sicurezza stradale: 65 veicoli, di cui 25 moto, e 89 persone controllate durante i posti di controllo. Nella notte del 24 maggio, alle 1:50, lungo la SS45 a Gossolengo, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato il conducente di una vettura di grossa cilindrata.

Alcol alla guida

L’uomo, sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con valori pari a quasi tre volte oltre la soglia prevista. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Poche ore più tardi, alle 4:40 circa, un secondo controllo ha consentito di individuare un altro automobilista alla guida in condizioni di grave alterazione alcolica. L’uomo è stato fermato in località Tuna di Gazzola, lungo la SP40, mentre conduceva una vettura.

Gli accertamenti alcolemici hanno restituito valori particolarmente elevati, pari a 2,34 e 2,46 grammi per litro. Anche in questo caso i militari hanno proceduto al ritiro della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. Gli episodi si inseriscono in un più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Bobbio, orientato alla prevenzione dei reati, al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza degli utenti della strada.

La presenza delle pattuglie lungo le principali vie di comunicazione, soprattutto nelle ore serali e notturne, rappresenta un presidio concreto per intercettare comportamenti pericolosi, prevenire incidenti e garantire una maggiore sicurezza nei centri abitati e nelle aree di collegamento della provincia.

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