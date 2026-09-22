Il 30 settembre arriva a Piacenza “The Bibi Files”, il documentario d’inchiesta diretto da Alexis Bloom

Mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 21.00, arriva anche a Piacenza “The Bibi Files”, il documentario d’inchiesta diretto da Alexis Bloom e prodotto dal premio Oscar Alex Gibney, dedicato a Benjamin Netanyahu e al sistema politico e di potere costruito intorno al primo ministro israeliano.



La proiezione si terrà alla Cooperativa Popolare Infrangibile, via Alessandria 16, nell’ambito dell’evento nazionale promosso da Pueblo Unido e Mescalito Film, che porterà il film contemporaneamente in decine di città italiane.

La proiezione assume una particolare attualità anche per il momento in cui arriva nelle sale: meno di un mese dopo, il 27 ottobre, Israele sarà chiamato alle urne per eleggere la nuova Knesset, nelle prime elezioni politiche israeliane successive agli attacchi del 7 ottobre 2023 e alle guerre che ne sono seguite.

Al centro di “The Bibi Files” ci sono le registrazioni degli interrogatori condotti dalla polizia israeliana nei confronti di Benjamin Netanyahu, della moglie Sara, del figlio Yair, di collaboratori e di importanti uomini d’affari, raccolte nell’ambito delle indagini per corruzione che hanno portato all’incriminazione del primo ministro israeliano.



Centinaia di ore di registrazioni riservate, trapelate fuori da Israele, costituiscono il punto di partenza dell’inchiesta di Alexis Bloom. Attraverso interrogatori, testimonianze e materiale d’archivio, il documentario ricostruisce le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Netanyahu e il loro intreccio con alcuni passaggi della recente storia politica israeliana: i rapporti con l’estrema destra, lo scontro sulla riforma del sistema giudiziario e la crescente polarizzazione della società israeliana, fino agli eventi del 7 ottobre 2023 e alla guerra a Gaza.

“The Bibi Files” non è stato distribuito nelle sale cinematografiche israeliane. La diffusione delle registrazioni degli interrogatori è soggetta in Israele a restrizioni legali e Netanyahu ha intrapreso iniziative giudiziarie per impedirne la proiezione.

Al termine del film, il pubblico di Piacenza potrà seguire insieme a quello delle altre città italiane un Q&A nazionale in diretta streaming con Alexis Bloom, Giulia Innocenzi, giornalista d’inchiesta e fondatrice di Pueblo Unido, Maddalena Oliva, condirettrice de Il Fatto Quotidiano, e altri ospiti.



THE BIBI FILES – Mercoledì 30 settembre 2026, ore 21.00 Cooperativa Popolare Infrangibile – Via Alessandria 16, Piacenza

Proiezione in contemporanea nazionale. A seguire Q&A in diretta streaming.