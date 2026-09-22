Gran finale per il Valtidone Wine Fest 2026 il 26 e 27 settembre a Pianello

Il Valtidone Wine Fest 2026 si prepara al gran finale. Dopo le tappe di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino e Trevozzo di Alta Val Tidone, la XVII edizione della più importante rassegna dedicata ai vini dei Colli Piacentini approda sabato 26 e domenica 27 settembre a Pianello Val Tidone con “Pianello Frizzante”, appuntamento conclusivo del festival: un ultimo fine settimana che porterà nel cuore del paese il Gutturnio, re dei rossi piacentini, e i vini frizzanti dei Colli Piacentini, proposti in abbinamento ai prodotti tipici del territorio. Un’occasione per celebrare non soltanto il vino, ma l’intero patrimonio di sapori, tradizioni e cultura della Val Tidone.



L’appuntamento di Pianello chiude così il viaggio del Valtidone Wine Fest, iniziato il 6 settembre a Borgonovo e proseguito a Ziano e Trevozzo, confermando lo spirito itinerante della manifestazione e il claim scelto per l’edizione 2026, “Al cuore del vino”.



Un intero weekend di festa a Pianello



Il programma prenderà il via già sabato 26 settembre con i mercatini della creatività, presenti per tutta la giornata in piazza Umberto I. Dalle 14 spazio, inoltre, alla manifestazione “Pianello in marcia”.

Il momento centrale sarà domenica 27 settembre, giornata nella quale Pianello sarà in festa per la Sagra di San Maurizio, patrono del paese. Per tutta la giornata torneranno i mercatini e il centro si animerà con gli appuntamenti dedicati al vino, ai prodotti tipici e alle tradizioni locali.



La mattinata si aprirà alle 9 con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Cremona, seguita alle 9.30 dal corteo degli sbandieratori di Cerreto Guidi. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa solenne in onore di San Maurizio, alla presenza delle autorità e delle associazioni del paese.

Il programma riprenderà alle 15 con una nuova esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e, a seguire, con l’esibizione degli sbandieratori di Cerreto Guidi. La presenza della delegazione toscana si inserisce nelle celebrazioni del gemellaggio tra Pianello Val Tidone e Cerreto Guidi, aggiungendo alla giornata un ulteriore momento di incontro e condivisione tra le due comunità. Cuore enogastronomico della giornata saranno ancora una volta i vini del territorio. Il Gutturnio e i vini frizzanti dei Colli Piacentini accompagneranno i prodotti tipici in un appuntamento pensato per raccontare attraverso il gusto l’identità e la tradizione vitivinicola della vallata.

Un mese “Al cuore del vino”



La XVII edizione del Valtidone Wine Fest ha preso il via domenica 6 settembre a Borgonovo Val Tidone, per poi proseguire il 13 settembre a Ziano Piacentino con “Sette Colli in Malvasia”, dedicato in particolare alla Malvasia di Candia Aromatica, e il 20 settembre a Trevozzo di Alta Val Tidone con “DiTerreDiCibiDiVini…DiOli”, dove vino, olio e Buslàn hanno raccontato il legame tra produzioni agricole, gastronomia e tradizione.