Abiti “firmati” contraffatti venduti sul mercato cittadino, sequestrati 1800 capi d’abbigliamento. Trovato anche un lavoratore in nero

Nella mattina di mercoledì 3 dicembre 2025, nell’ambito dei rituali controlli al contrasto dei traffici illeciti, della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, le Fiamme Gialle piacentine hanno posto sotto sequestro circa 1.800 capi di abbigliamento e rilevato un lavoratore privo di regolare contratto di assunzione.

Le indagini

L’attività trae origini da una serie di sopralluoghi e perlustrazioni effettuati in occasione dei giorni dedicati al mercato rionale della città di Piacenza, nel corso del quale erano sorti sospetti per alcuni esercenti ambulanti intenti alla vendita di articoli di abbigliamento recanti marchi di note case di moda.

E’ così che i finanzieri in forza al Gruppo di Piacenza, insieme al personale della Polizia Locale, hanno individuato un commerciante che esponeva – in forma ambulante – sui propri banchi, numerosi capi di vestiario di note griffe della moda a prezzi concorrenziali. Nutrendo dubbi sull’autenticità di alcuni marchi esposti, gli inquirenti hanno svolto approfondite attività investigative volte ad analizzare le etichette e i codici seriali dei prodotti.

All’esito dei riscontri, effettuati attraverso l’esame della documentazione contabile esibita dall’esercente e del patrimonio informativo presente nelle banche dati in uso al Corpo, i finanzieri, considerato il fondato sospetto della natura non originale dei prodotti in vendita, nonostante l’elevata somiglianza con i capi autentici, hanno sequestrato la merce presente e gli ulteriori capi contenuti in un magazzino, nella disponibilità della parte, per complessivi 1800 articoli di abbigliamento.

Lavoratore irregolare

Nella stessa giornata le fiamme Gialle procedevano anche ai controlli in materia di lavoro rilevando, nell’occasione, un soggetto sprovvisto di regolare contratto di assunzione, motivo per il quale il datore di lavoro ha ricevuto una sanzione amministrativa e la diffida a regolarizzare il rapporto con il suo dipendente di fatto.

“L’operazione delle Fiamme Gialle si inserisce nel quadro dell’azione del Corpo volta a combattere ogni forma di illegalità economica, in particolare la concorrenza sleale e speculativa, a tutela degli imprenditori onesti e del consumatore finale, perché la contraffazione ed il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole”, scrivono le fiamme gialle in una nota.

