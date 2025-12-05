Pressione dell’acqua diminuita? La segnalazione di un lettore: “Utenza quasi inutilizzabile, se continua così dovrò rifare l’impianto” – AUDIO

Dopo la “denuncia” di Luca Zandonella (Lega) in merito a possibili malfunzionamenti dell’impianto idrico, alcune segnalazioni in merito sono giunte anche alla nostra redazione. In questo caso parliamo di un uomo anziano, residente a Santimento, che sostiene di aver riscontrato problematiche che non solo stanno causando sprechi e disagi, ma che potrebbero alla lunga costringerlo a rifare l’impianto, con un notevole esborso di denaro.

“«Negli ultimi giorni – spiega Zandonella – sono stato contattato da alcuni professionisti e amministratori di condominio che mi hanno segnalato che Iren starebbe riducendo la pressione dell’acqua in alcune zone della città, al punto che nei piani alti non arriva più in maniera adeguata”. E in effetti arriva un possibile riscontro.

“Anche io sto subendo un danno, io abito Santimento e anche qui la pressione del mio impianto da 3 atmosfere è passata a 2,5. Essendo diminuita la pressione ho un notevole spreco d’acqua e la mia utenza è quasi inutilizzabile. Sto scrivendo anche una lettera al direttore di IREN per segnalare la cosa ed eventualmente reclamerò il risarcimento“, spiega il residente.

“Oltre ad avere uno spreco d’acqua notevole, devo intervenire con un secchio d’acqua o qualcosa del genere, perché non porta via la carta e non pulisce. Se il problema persiste sarò costretto a modificare l’impianto“, conclude.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy