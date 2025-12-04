Un acquirente per la MCM di Vigolzone, si fa avanti un’azienda di Torino. Quintavalla (Pd): “La crisi si avvia alla fine”

È stato avviato l’iter per l’acquisizione dell’azienda Machining Centers Manufacturing (Mcm), con sede a Vigolzone e Roveleto di Cadeo, da parte della torinese Vigel SpA. Ne dà notizia il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), presidente della commissione Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna, che sta seguendo da vicino il percorso insieme al vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e all’assessore al Lavoro Giovanni Paglia”.
“L’offerta di Vigel SpA è stata ufficialmente selezionata nei giorni scorsi. La crisi di Mcm si avvia alla fine – afferma Quintavalla – dopo mesi intensi di impegno per tutelare gli oltre 250 lavoratori dei due stabilimenti piacentini. Il processo di acquisizione è ancora in corso, ma possiamo comunque esprimere soddisfazione per l’esito delle trattative, arrivato grazie all’interessamento diretto del vicepresidente Colla e dell’assessore Paglia e all’impegno di associazioni di categoria e sindacati: siamo riusciti a fare squadra per salvare un’eccellenza manifatturiera piacentina e a tutelare gli occupati”.
Dopo la composizione negoziata della crisi offerta alla precedente proprietà cinese, è stata avviata la ricerca di un compratore. Lo scorso 10 settembre si è tenuto un Tavolo di salvaguardia presso la sede della Regione Emilia-Romagna, convocato dall’assessore regionale al Lavoro Paglia, con il presidente dell’azienda, l’esperto nominato dalla Camera di Commercio per la composizione negoziata, le istituzioni e le parti sociali.
“Come Regione continueremo a vigilare per assicurarci che la situazione torni il prima possibile alla normalità, garantendo l’occupazione e la continuità operativa anche per l’importante indotto manifatturiero presente nella nostra provincia”, afferma Quintavalla.