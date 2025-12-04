Pestano un uomo per un diverbio stradale ma la vittima indossa occhiali con la telecamera, denunciati gli aggressori

Aggressione dopo un incidente stradale; denunciati due uomini dell’Est per rapina.

Nella serata di domenica 30 novembre 2025, nei pressi della rotatoria di La Verza, le Volanti della Questura di Piacenza sono stati inviati dalla locale Sala Operativa per un’aggressione avvenuta successivamente ad un incidente stradale.

Nello specifico, dopo lo scontro tra le due automobili, da una parte un piacentino e dall’altra due uomini dell’Est, c’è stato un diverbio dove gli stessi si accusavano reciprocamente per poi passare ad insulti che sono sfociati subito dopo in minacce.

L’automobilista piacentino, che indossava gli occhiali con la microtelecamera, avrebbe azionato il dispositivo e, a quel punto, i due uomini dell’Est accortisi dell’accensione ,sono passati per le vie di fatto, aggredendolo e picchiandolo.

I due, dopo aver strappato gli occhiali al piacentino, sono risaliti sulla loro automobile e ripartiti, dileguandosi.

Gli operatori delle Volanti hanno subito visionato i filmati delle videocamere della zona e sono riusciti ad identificare i due aggressori, grazie al numero di targa del veicolo, raggiungendoli rapidamente.

I due uomini dell’Est, uno di classe 1975 e l’altro del 1999, accompagnati in Questura sono stati denunciati per rapina. Gli occhiali recuperati, ma danneggiati, sono stati restituiti all’automobilista piacentino.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy