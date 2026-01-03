Raid vandalico nel parcheggio della stazione, auto danneggiate e vetri infranti. Zandonella (Lega): “Anno nuovo, problemi vecchi”

“In qualità di consigliere comunale, ritengo doveroso denunciare la situazione in cui versa il parcheggio dei pendolari della stazione ferroviaria di Piacenza, utilizzato ogni giorno da centinaia e centinaia di piacentini.
Le foto – denuncia Zandonella – parlano più di ogni parola: vedere tale situazione nel 2026 non credo sia accettabile per una città come la nostra. Chi compie tali atti delinquenziali lo fa anche perché la zona è lasciata nell’abbandono più totale. Per questo motivo chiedo al Sindaco e alla Giunta di intervenire subito, senza perdere altro tempo, mettendo in campo azioni semplici ma efficaci:
- predisporre controlli ad hoc da parte della Polizia Locale, soprattutto negli orari più sensibili;
- potenziare l’illuminazione pubblica;
- predisporre potature costanti della vegetazione, per evitare che oscuri l’illuminazione;
- aumentare la videosorveglianza.
Nessuno ha la bacchetta magica – conclude il consigliere comunale – ma queste proposte dimostrano che non servono grandi investimenti, ma solo volontà politica e l’attenzione costante ai problemi concreti per migliorare la situazione generale della zona. Se c’è la volontà, anche una amministrazione comunale può fare tanto sul fronte sicurezza”.