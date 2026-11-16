Il 17 novembre giornata di approfondimento sul tema “Al fondamento del pensare la fede: la rivelazione”

Martedì 17 novembre la Commissione per la formazione permanente del clero della diocesi in collaborazione con l’Istituto Teologico Collegio Alberoni e l’Opera Pia Alberoni promuove una giornata di approfondimento sul tema “Al fondamento del pensare la fede: la rivelazione”.

Relatrice sarà la professoressa Francesca Peruzzotti, docente di teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’evento si articolerà in tre momenti in programma al Collegio Alberoni in via Emilia Parmense 77 a Piacenza. Alle ore 10 nell’aula multimediale, seminario per i sacerdoti e i diaconi dal titolo “Una questione per l’oggi: la Rivelazione”. Alle ore 15.30, sempre nell’aula multimediale del Collegio, incontro allargato a seminaristi, studenti, docenti di religione e cultori della materia, intitolato “Ascoltare Dio. La parola alla filosofia”. Alle ore 18 alla Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni conferenza pubblica aperta a tutti sul tema “Quale parola, se a parlare è Dio?”.

Può la Rivelazione di Dio essere considerata un inestimabile dono ancora nel XXI secolo? Può essere percepita e intesa come appello rivolto a noi perché ci rendiamo disponibili ad un ascolto differente? Può essere ridotta solo ad una questione di comportamenti imposti o dev’essere considerata come qualcosa di più profondo? Sono alcune delle domande – spiegano gli organizzatori – che accompagnano l’iniziativa del 17 novembre.