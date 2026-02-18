Eolico a Ferriere, Claudio Faimali: “Il nostro Appennino è troppo fragile, poi è un luogo sacro” – AUDIO

Eolico a Ferriere, Claudio Faimali: “Il nostro Appennino è troppo fragile, poi è un luogo sacro“. il Presidente della sezione di Piacenza del CAI è intervenuto sul tema spiegando che il progetto non convince il rispetto dalle normative e anche a livello tecnico. Sono state evidenziate parecchie pecche progettuali, mancanze di documentazione, oppure presentate su dati veramente poco omologabili per il progetto in sé. In particolare si tratta di dati vecchi presidia luoghi o da oggetti non ben identificati, non specificati e non determinati nel progetto. Poi c’è il anche discorso procedurale, i vincoli basici non vengono rispettati. Nella regione Emilia Romagna, come su tutto il crinale appenninico, c’è il limite di intervento dei 1200 metri, il Monte Crociglia è a 1500, quindi qualcosa non quadra.

Faimali però ricorda che il movimento che si oppone al progetto eolico a Ferriere non è contrario al tema legato alle energie rinnovali o alla transizione energetica.

L’impianto sarebbe posizionato in un’area di crinale unica, non solo per la posizione, quindi per la bellezza ambientale e per l’importanza antropologica e storica, ma anche per la fragilità. Infatti il nostro Appennino è di una fragilità estrema.

CAI Piacenza, GAEP, Guide Ambientali Escursionistiche organizzano per giovedì 19 febbraio alle ore 21.00, presso la Sala Assemblee del CAI di Piacenza (Stradone Farnese 39 – Piazzale della Cavallerizza), un incontro pubblico rivolto alla comunità e agli enti coinvolti nel procedimento. Alla serata partecipano il Comitato Difesa e Paesaggio, Italia Nostra Piacenza e Legambiente Piacenza otre ad altre associazioni e cittadini.

L’impatto del progetto eolico – conclude il Presidente CAI Piacenza – sarebbe devastante non solo dal puntodi vista ambientale, ma anche storico, turistico e antropologico. Inoltre ricordiamo anche la sacralità del luogo, perché si va là anche per salutare i nostri amici caduti in montagna.

