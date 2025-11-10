Andrea Merli della Pubblica Assistenza San Giorgio a Volontariato in Onda: “Sempre più vicini ai bisogni delle persone” – AUDIO

Andrea Merli della Pubblica Assistenza San Giorgio è stato ospite di Volontariato in Onda il programma di Radio Sound realizzato con CSV Emilia.

La Pubblica Assistenza San Giorgio nasce nel 1987, quando un incidente avvenuto in paese fece sentire la necessità alla popolazione di avere un’associazione di soccorso. L’associazione da allora continua a crescere e si sposta nel 1993 in via campo sportivo 6. Sempre nello stesso anno viene stipulata la convenzione h24 (che prevede un’ambulanza sempre a disposizione per le emergenze) con la centrale del 118 Piacenza Soccorso. Intanto prosegue il suo impegno nei campi della Protezione Civile, della formazione alla cittadinanza e ad effettuare servizi di trasporto con le proprie ambulanze ed i pulmini.

La Pubblica Assistenza San Giorgio – spiega Andrea Merli – sta cercando, nel proprio piccolo, di essere sempre più vicino ai bisogni della popolazione. In particolare l’obiettivo è quello di svolgere più servizi possibili e reclutare molte persone in modo da poter soddisfare tutte le richieste.

I giovani si avvicinano a questo mondo?

Sì, diciamo che si avvicina un po’ tutta la popolazione. Quella molto giovane, i minorenni, ma anche persone di mezza età o chi è in pensione. È ovvio che l’età pensionabile molto molto alta porta ad avere meno pensionati nelle associazioni, e questo è un problema che stanno vivendo un po’ tutte le grandi associazioni di volontariato.Ora si va in pensione in età molto più alta e quindi più difficile trovare disponibilità.

Guardando al futuro, quali sono le criticità da superare?

Sicuramente recuperare più risorse umane, più volontari, e non solo per i servizi di emergenza sanitaria. Infatti c’è bisogno di cittadini per il trasporto sociale e ordinario. Poi c’è il discorso legato ai mezzi, anche se non è l’emergenza principale, ma ci stiamo adoperando anche per quello.

Un defibrillatore per San Giorgio

La Pubblica Assistenza San Giorgio organizza per il 14 novembre una Cena Benefica al ristorante “La Dea” per raccogliere fondi per acquistare un DAE da destinare alla cittadinanza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy