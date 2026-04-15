Grazie al bando “Anima la tua Biblòh!” diciotto progetti per le biblioteche scolastiche piacentine

Diciotto progetti per promuovere la lettura come strumento di inclusione, crescita e aggregazione tramite festival, incontri, laboratori ed eventi. Sono le iniziative selezionate nell’ambito del Bando Anima la tua Biblòh! che la Fondazione di Piacenza e Vigevano aveva lanciato nel febbraio scorso mettendo a disposizione 70 mila euro a favore delle biblioteche scolastiche innovative del territorio.

I risultati sono stati presentati questo pomeriggio a Palazzo Rota Pisaroni, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte i rappresentanti degli istituti coinvolti, il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, il consigliere di Amministrazione Luca Groppi, anche coordinatore della Commissione Educazione della Fondazione, e il referente nazionale della rete Biblòh! Angelo Bardini.

«Con il Bando Biblòh! abbiamo sostenuto l’apertura di biblioteche scolastiche come luogo su cui investire per promuovere inclusione e senso di comunità; ora questi nuovi progetti ci danno modo di supportare le realtà esistenti in un ulteriore disegno strategico che guarda al futuro delle nuove generazioni – sottolinea Luca Groppi -. La lettura, la cultura in generale, sono strumenti di crescita per colmare le disuguaglianze. Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo bando, che ha avuto un ampio riscontro tra le realtà scolastiche, che ci hanno restituito una grande varietà di iniziative, molto ben ideate e strutturate. Un motivo particolare di orgoglio, per noi, è la rete di collaborazione che si è creata in questi anni tra le scuole, che anche in occasione di questo bando si sono dimostrate responsabili nel presentare progetti sostenibili, in armonia con gli altri. Un’attenzione che ci ha consentito di sostenere ben diciotto interventi».

Il bando

IL BANDO Anima la tua Biblòh!, che si è chiuso il 20 marzo scorso, è la naturale naturale prosecuzione del progetto pluriennale che, dal 2022 al 2025, ha visto la Fondazione finanziare la riqualificazione degli ambienti e l’acquisto di arredi, libri e strumenti digitali. Sostenute le aperture – dal 2022 al 2025, con circa 280 mila euro di deliberato, sono state finanziate 23 istituzioni scolastiche piacentine e 35 progetti – era arrivato il momento di offrire alle Biblòh! attivate in tutta la provincia la possibilità di avere a disposizione le risorse per nuovi eventi.

Nel corso del suo intervento il referente nazionale della rete Biblòh! Angelo Bardini ha illustrato alcuni dati relativi alla rete nazionale e locale delle biblioteche scolastiche e ha reso noto che l’Istituto comprensivo di Bobbio è appena stato scelto dall’Ufficio scolastico regionale come scuola ‘polo regionale’ della rete di scopo ReadER.

L’istituto avrà il compito di collaborare con Ufficio Scolastico, e in particolare il Servizio Marconi, per coordinare le biblioteche scolastiche della regione, nell’ottica di sviluppare servizi di biblioteca digitale al servizio di tutti gli istituti. «Un riconoscimento importante, frutto dell’esperienza di lungo corso maturata dal nostro comprensivo nel settore – ha sottolineato Bardini -, basti pensare che nel 2017 la scuola di Bobbio era una dei 12 istituti italiani fondatori della rete Biblòh!. E un bel riconoscimento anche per tutto il nostro sistema territoriale, che ci auguriamo possa diventare un modello da esportare alle altre province della regione».

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