Mappatura degli appalti, linee guida per i contratti, legalità e vigilanza sui soggetti: comuni, associazioni e sindacati firmano il protocollo sulla logistica – FOTO e AUDIO

Sottoscritto in Prefettura il “Protocollo d’Intesa per la legalità e la qualificazione degli appalti di facchinaggio, logistica e movimentazione merci nei poli logistici della Provincia di Piacenza.” definito nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Un protocollo firmato dagli Enti ispettivi, dalle associazioni di categoria datoriali, dalle organizzazioni sindacali, nonché dai Comuni dove sono presenti i maggiori insediamenti logistici.

“Questo protocollo prevede una particolare attenzione su appalti e sub-appalti e una rivalutazione degli importi, estendendo i controlli ispettivi ad appalti che sono sotto la soglia prevista. Un altro aspetto importante è quello della formazione e dell’informazione: l’obiettivo è far crescere la responsabilizzazione delle imprese e dei lavoratori che devono essere consapevoli del loro ruolo: per questo abbiamo tenuto conto anche di quella che molto spesso è l’estrazione di molti lavoratori. In questo senso formazione e informazione acquisiscono molta importanza”, commenta il prefetto Daniela Lupo.

Il Protocollo è stato sottoscritto dai Comuni di Piacenza, Fiorenzuola, Castel San Giovanni, Caorso, Cortemaggiore, Pontenure, Monticelli d’Ongina, dall’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna, dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dalla Direzione Provinciale dell’Inps, dall’Inail sede di Piacenza, da Confindustria, Confapindustria, Assologistica, CNA, Liberartigiani, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil, Ugl.

L’incontro ha visto anche la partecipazione in videoconferenza dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro e Formazione, Vincenzo Colla, che ha sottoscritto il protocollo per presa d’atto.

L’intesa prevede la mappatura degli appalti al fine di istituire l’Anagrafe Unica della Logistica e dell’Autotrasporto condivisa dalle istituzioni, nonché la promozione di alcune misure operative e strumenti quali: