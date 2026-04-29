Minori dietro lo schermo: abusi, diritti e responsabilità nell’era dell’AI. Incontro in Cattolica

La tutela dei minori negli ambienti digitali parte da un dato decisivo: il digitale non è uno spazio separato dalla vita reale, ma un ambito in cui si producono effetti concreti sulla dignità, sulle relazioni e sulla vulnerabilità dei più piccoli. In questa prospettiva, anche la riflessione ecclesiale più recente insiste sul fatto che la prevenzione degli abusi richiede la costruzione di reti di “alleanza educativa” in tutti gli ambienti della società abitati da minori.

L’incontro, promosso dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Piacenza, nell’ambito dei corsi di Diritto canonico e Filosofia del Diritto, mette a confronto giuristi, magistrati e psicologi sul tema “La salvaguardia dei minori di età tra mondo reale e spazio digitale”, con un focus sulle buone prassi nella società e nella Chiesa cattolica.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori saranno moderati da Mariachiara Tallacchini e introdotti da Anna Gianfreda. «Sul piano del fenomeno, il Report 2025 dell’Associazione Meter descrive una pedocriminalità online ormai strutturata come un ecosistema organizzato e interconnesso» sottolinea la professoressa Gianfreda nell’introdurre le tematiche del convegno. «Il materiale abusivo circola attraverso piattaforme comuni, canali social crittografati, servizi cloud e reti difficili da monitorare. L’ingresso dell’intelligenza artificiale generativa ha aggravato il quadro». Il problema, ci ricorda il Pontefice, non è la tecnologia in sé, ma l’uso che se ne fa, che richiede un’alfabetizzazione digitale, insieme a una solida formazione umanistica e culturale.

Tra gli interventi, Pietro Moscianese Santori analizzerà i profili civili e penali della tutela dei minori, Chiara Griffini approfondirà l’impegno della Chiesa italiana, mentre Rosanna Di Gioia presenterà le iniziative dell’Unione europea per la prevenzione degli abusi. Spazio anche all’evoluzione della giurisprudenza sul danno online con l’avvocato Massimo Brigati.

Le conclusioni sono affidate ad Antonio G. Chizzoniti.

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