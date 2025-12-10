Arti Marziali – Emanuele Baldanti (Yama Arashi) cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu

Traguardo importante per Emanuele Baldanti (Yama Arashi), fresco di promozione a cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu. A San Genesio (Bolzano), nel seminario annuale delle “filiali” del maestro Robin Gracie (figlio del leggendario Hèlio, fondatore dell’arte marziale), il portacolori della palestra piacentina ha ottenuto l’importante riconoscimento, ciliegina sulla torta per la scuola Lutador de Elite Piacenza che fa parte del team Yama Arashi.

Francesco Villa, Lorenzo Giorgiutti e Lorenzo Lombardo hanno ottenuto l’assegnazione di gradi sulla loro cintura, mentre il salto è arrivato per Samuele Gatti, Roberto Piazza (promossi a cintura azzurra), Filippo Mantovan (neo-cintura marrone) e soprattutto per Baldanti, diventato cintura nera coronando un percorso lungo 15 anni dopo aver iniziato la pratica nel 2009 nella palestra piacentina, caratterizzandola come prima scuola a praticare corsi di Brazilian Jiu Jitsu nel panorama provinciale. In precedenza, Baldanti era diventato cintura marrone secondo livello di kickboxing (maestro Gianfranco Rizzi) e cintura nera terzo dan nel jiu jitsu tradizionale (maestro Stefano Cassinelli).

Nel 2010 “l’amore pieno” per il Brazilian Jiu Jitsu, seguito con costanza dai maestri Ivan Gazzoli e Alessandro Federico e conquistando diverse medaglie prestigiose. Dopo anni di promozione, la realizzazione di corsi e l’organizzazione di seminari tecnici, grazie alla collaborazione con la palestra Yama Arashi arriva un prestigioso riconoscimento,con la realtà piacentina inserita nell’Elite delle scuole riconosciute dalla Gracie Jiu Jitsu. Baldanti ha ricevuto la cintura nera dal proprio maestro Alessandro Federico e dal caposcuola Robin Gracie.

