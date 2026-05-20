Sabato 23 maggio torna anche a Piacenza la Notte europea dei Musei, tutto il programma

Torna anche a Piacenza, sabato 23 maggio, l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, evento promosso in Italia dal Ministero della Cultura e che coinvolge, dal 2005, le istituzioni museali di tutta Europa, per promuovere l’identità culturale del continente nei Paesi dell’Unione.

Musei Civici di Palazzo Farnese

Apertura speciale dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso alle 23) al costo speciale di 1 euro: i visitatori potranno accedere a tutte le sezioni e partecipare al ricco programma di attività per le quali è consigliabile la prenotazione – che darà diritto di precedenza – scrivendo a farnesefactory@gmail.com . Chi desidera andare autonomamente alla scoperta del patrimonio museale non avrà necessità di prenotarsi.

A Palazzo Farnese, la Notte dei Musei celebrerà l’80° anniversario del voto alle donne tra visite tematiche della durata di 30 minuti e laboratori per tutte le età con Farnese Factory, musica dal vivo e degustazioni.

Alle 20, 21, 22 e 23 partirà l’itinerario guidato “Margherita e le altre. Storie di resistenza e resilienza al femminile”, che racconterà scelte dolorose e vite in lotta attraverso le figure femminili nel Museo Civico.

Alle 21.30 e 22.30, invece, al via la visita alla collezione delle Carrozze, sulle orme di “Donne in viaggio: alla ricerca di libertà e indipendenza”.

Alle 20.30 e 23.30, infine, il percorso sarà tra le “Eroine del Risorgimento”, protagoniste in prima linea ma spesso dimenticate dalla storia.

Non mancherà un laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni (per i più piccoli, di età inferiore ai 6, è richiesta la presenza di un genitore): “Dee, cacciatrici e donne libere”. Dalla Preistoria al Medioevo, dalle donne di Neanderthal alle divinità sagge, dalle imprenditrici dell’antichità alle guerriere: dopo aver incontrato queste figure nelle sale dei Musei, ognuno sceglierà la sua preferita e potrà completare uno speciale identikit.

Gli ambienti della Pinacoteca saranno invece teatro, alle 20.30, 21.30 e 22.30, del reading musicale “Voci di libertà. Donne, Resistenza e diritto di voto”, lungo un itinerario che evocherà figure simboliche come Elisabetta Farnese e la leggendaria Regina di Saba, per costruire un dialogo tra passato e presente. Attraverso letture sceniche e momenti al pianoforte, il pubblico sarà guidato in un racconto che attraversa la Resistenza italiana e conduce fino alla conquista del suffragio universale, sancita dal Referendum istituzionale del 1946. Un’esperienza immersiva che, accompagnata dalle note di Greta Brigati al pianoforte, Samantha Oldani e Luisa Vernelli come voci recitanti, trasforma la memoria in una riflessione attuale sui diritti, le conquiste e le prospettive del femminile.

Sotto le arcate del loggiato, dalle 20 alle 22, musica dal vivo con Eleonora & Lucio – the Dairy Duo, degustazione di formaggi Camoscio d’Oro e di vini locali della Mossi 1558 Aziende Agricole Vitivinicole Srl.

Piccolo Museo di Storia Naturale

Visite guidate a cura della Società Piacentina di Scienze Naturali, con partenza alle 20.30 e alle 22, ma anche – negli stessi orari – un approfondimento dedicato al Paleodycton, l’icnofossile chiamato “architetto degli Abissi oceanici”, con l’esperto Girolamo Lo Russo che illustrerà le affascinanti reti esagonali lasciate come tracce sul fondale dell’antico mare preistorico di Piacenza. La prenotazione è consigliata (darà, anche in questo caso, diritto di precedenza), contattando il 393-0168093.

Ente Museo Palazzo Costa

Visite guidate al complesso di via Roma 80, dalle 21, scrivendo per prenotazioni a palazzocosta@virgilio.it

Museo dell’Emigrazione Scalabrini

Alle 17.30, visite guidate al Museo ospitato nella Casa Madre degli Scalabriniani, al civico 14 di via Torta. Prenotazione obbligatoria scrivendo a museoscalabrini@gmail.com o inviando whatsapp/sms al 334-3503240.

Kronos – Museo della Cattedrale

Dalle 18 alle 21, sarà possibile salire in autonomia alla cupola del Guercino, con biglietto speciale al costo di 5 euro. La prenotazione è consigliata, scrivendo a cattedralepiacenza@gmail.com .

Galleria del Collegio Alberoni

Alle 18, “Un dono in musica”: evento benefico a favore di Caritas, a sostegno della continuità educativa dei bambini presso la Scuola dell’Infanzia Mirra, con ingresso al costo di 20 euro (info e prenotazioni al 333-5320655). Per gli acquirenti del biglietto, su richiesta, visita guidata al Collegio Alberoni in omaggio.

Alle 20, con ingresso al costo di 1 euro, visita guidata alla Biblioteca monumentale,

con visione dei volumi più importanti della collezione libraria.

Alle 21.15, visita guidata tra storia, arte, architettura e carità alla chiesa San Vincenzo de’ Paoli a San Lazzaro, sempre al costo simbolico di 1 euro.

Per entrambe le iniziative non è necessaria la prenotazione, sarà consentito l’accesso sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dalle 22 alle 23.30, access libero e gratuito per ammirare le sculture dell’artista Brunivo Buttarelli: “Nike della Carità”.

XNL

La Notte dei Musei alla mostra “Oltre le nuvole / Beyond the Clouds”. Dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso alle 23.30), biglietto ridotto al costo di due euro, gratuito per gli under 14.

Durante la serata i curatori della mostra Chiara Gatti, PaolaPedrazzini e Gianmarco Romiti saranno a disposizione del pubblico, mentre all’uscita dalla mostra i visitatori riceveranno in omaggio un gelato ‘gusto nuvola’ presentando il biglietto alla pasticceria sociale “180 Store” di via San Siro 22, di fianco a XNL.

Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi

La galleria rimarrà eccezionalmente aperta dalle 20.30 alle 24 con biglietto speciale a 5 Euro. Visite guidate serali con partenza alle 21 e alle 22.

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