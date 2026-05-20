Strisce blu, riattivati i parcometri dopo il passaggio di consegne da Gps al Comune

20 Maggio 2026 Redazione FG Attualità

Da questa mattina sono stati riattivati i 122 parcometri sul territorio comunale per il pagamento della sosta nei parcheggi a pagamento. Il Comune di Piacenza ha avviato da venerdì 15 maggio la fase operativa di ritorno alla gestione pubblica del servizio.

Il passaggio di consegne e i contestuali controlli tecnici hanno così evidenziato la necessità di interventi su metà dei POS (le apparecchiature che permettono il pagamento con carta di credito o bancomat) di cui i parcometri sono dotati, che durante la precedente gestione esterna avevano fatto registrare malfunzionamenti.

In questa fase di transizione e ripristino della piena funzionalità, gli utenti possono comunque pagare la sosta in tutta la rete dei parcometri tramite monete o, preferibilmente, attraverso le piattaforme smart già attive, quali Easy Park, Telepass e Mooneygo.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover