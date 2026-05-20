Accusata di maltrattamenti verso i figli, malore per una donna in tribunale: interviene il 118

Momenti di tensione durante l’udienza del 19 maggio nel processo che vede imputata una donna accusata di aver maltrattato i suoi due figli, all’epoca dei fatti (era il 2020) di 9 e 13 anni.

Nel corso dell’udienza, durante la quale hanno parlato alcuni testimoni, la donna ha accusato un malore. A un certo punto, infatti, la donna è caduta a terra, priva di sensi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso all’imputata.

Fortunatamente si è ripresa dopo pochi minuti.

La donna è accusata di maltrattamenti verbali e anche fisici nei confronti dei figli, i quali oggi vivono insieme al padre.

Il processo prosegue per accertare le responsabilità dell’imputata.

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