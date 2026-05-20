A Fiorenzuola la nuova condotta irrigua della Val d’Arda, lunedì l’inaugurazione: sarà intitolata a Fausto Zermani

Lunedì 25 maggio alle ore 16 a Fiorenzuola D’Arda (presso l’Auditorium San Giovanni) il Consorzio di Bonifica di Piacenza inaugura la nuova condotta irrigua della Val D’Arda.

L’OPERA

Si tratta di una condotta irrigua di 20 km in pressione realizzata per migliorare l’efficienza del servizio irriguo nel distretto Val d’Arda. La condotta è stata realizzata con tubazioni in PRFV (plastici rinforzati con fibre di vetro) e diametri compresi tra 1.200 e 500 millimetri, permette il risparmio della distribuzione dell’acqua rivolta all’agricoltura e una maggior efficienza generale dei livelli di servizio. Inoltre, poiché la condotta è stata realizzata in parallelismo al sistema dei canali storici della vallata, renderà possibile la separazione funzionale del sistema: la condotta recapiterà le acque irrigue alle aziende agricole mentre il sistema storico dei canali, sarà in grado di assicurare maggiori capacità di deflusso delle acque durante gli eventi alluvionali intensi nei periodi estivi.

L’intervento è stato finanziato nel 2019 e i lavori sono stati ultimati entro l’estate 2025. L’opera entrerà in pieno esercizio nel 2026.

IL FINANZIAMENTO DELL’OPERA

Programma: Programma di Sviluppo Rurale nazionale (PSRN) 2014-2020. Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 – Investimenti in infrastrutture irrigue.

Finanziamento: MIPAAF DM – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19631 in data 2-5-2019. Importo complessivo € 18.496.650,00.

Titolo del progetto: “Schema irriguo Arda nel contesto del distretto idrografico del fiume Po: miglioramento del sistema di adduzione e distribuzione per il risparmio idrico e per l’efficientamento dell’uso della risorsa a fini agricoli”.

L’INTITOLAZIONE DELL’OPERA AL COMPIANTO PRESIDENTE FAUSTO ZERMANI

L’opera verrà intitolata al compianto Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza Fausto Zermani, mancato prematuramente mentre era in carica presso l’Ente.

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