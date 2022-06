Sicurezza, Tarasconi: “Ascoltare i residenti, solo così è possibile sviluppare adeguate soluzioni” 

“Cultura, formazione e sicurezza: Piacenza per la legalità. Parliamo di spazi, politiche giovanili, musica, sociale e Terzo Settore”. E’ il titolo dell’incontro che si è tenuto oggi alle 17,30 presso la Sosteria, organizzato da Katia Tarasconi – Lista Civica per Piacenza.

L’evento è stato aperto proprio da Katia Tarasconi, candidata Sindaco di Piacenza, che ha sottolineato l’importanza di ascoltare i residenti, perché «solo attraverso il loro contributo è possibile individuare e definire le reali difficoltà in termini di sicurezza e sviluppare adeguate soluzioni».

Ha poi preso la parola Umberto Nicolini, architetto, LabQUS Laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza che, forte della propria esperienza professionale e di ricerca nell’ambito della progettazione urbanistica ha confermato lo stretto legame tra la qualità degli spazi pubblici e la qualità delle relazioni sociali: in questo senso, l’architetto ha spiegato come il negare problemi di sicurezza equivale a non dare voce ad un bisogno delle persone e contribuisce, negativamente, ad una percezione deviata della sicurezza.

Sono poi intervenuti Claudia Ferrari, Sindaco di Sarmato, Filippo Zangrandi, Sindaco di Calendasco (PC), Patrizia Calza, Sindaco di Gragnano (PC) che hanno portato esempi concreti e virtuosi tratti dalla loro esperienza amministrativa, su alcune buone pratiche in cui, da spazi e luoghi restituiti alla cittadinanza sono partiti percorsi e progetti di recupero, educativi e formativi, sulle relazioni tra abitanti, in particolare adolescenti e giovani, per far crescere il loro senso di appartenenza alle loro comunità e territori.

Ha chiuso i vari interventi Francesco Brianzi, musicista, docente, candidato Consigliere Comunale, che a partire dalla sua esperienza ha ribadito l’importanza, del Terzo Settore e dell’associazionismo sul territorio, e del fondamentale ruolo di “cabina di regia” a cui le pubbliche amministrazioni non possono sottrarsi, sottolineando la forza trasformativa e creativa in ambito sociale della cultura, della musica ed in generale di tutte le espressioni artistiche, volta a creare città e comunità sostenibili.

Hanno moderato l’incontro Eleonora Bagarotti, giornalista, e Niccolò Morelli, sociologo, portando spunti e contenuti su temi sociali e focalizzandosi sulla marginalità e sull’importanza della comunicazione nonché di una partecipazione inclusiva nella costruzione dei rapporti tra cittadini.

L’evento è poi stato animato dagli interventi musicali di Martina Zoppi.