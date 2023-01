“Abbiamo poca strada da fare? Reggiamo bene l’alcol? Non sono scusanti: il rischio di incidenti è sempre alto quando si beve” – AUDIO

Al teatro Politeama si è parlato di sicurezza stradale nel corso dell’incontro con gli studenti delle scuole superiori, organizzato dall’associazione “Sonia Tosi”. Parliamo dell’associazione creata dai familiari della giovane deceduta il 2 agosto 2021 in seguito all’impatto con una vettura condotta da un 23enne, risultato poi avere nel sangue un livello di alcol nel sangue sei volte superiore al limite consentito per chi guida. E proprio di questo si è parlato questa mattina, con interventi di esperti, istituzioni e familiari. Particolarmente toccante il momento in cui Simona Tosi, sorella di Sonia, ha mostrato al pubblico gli scatoloni nei quali lei e i suoi genitori hanno dovuto raccogliere gli effetti personali di Sonia dopo la sua morte: “Quando si parla di incidentalità stradale, vengono mostrate solitamente fotografie di auto distrutte, asfalto sporco di sangue; ma nessuno mostra ciò che avviene dopo. Sonia abitava da sola e dopo la sua morte abbiamo dovuto raggiungere il suo appartamento per inscatolare tutti i suoi effetti personali. Ora si trovano nella nostra casa in campagna: sono lì da un anno e mezzo perché nessuno di noi ha il coraggio di toccarli”.

Prima di Simona ha preso la parola Danilo Tosi, il padre: “Quando si guida è fondamentale usare la testa. Così non ha fatto il 23enne che quella notte ha investito come un proiettile la vespa su cui viaggiavano Sonia e il suo Daniele. Quell’estate le cose per la nostra famiglia stavano andando così: il 22 luglio Sonia aveva festeggiato il compleanno; il 24 luglio l’altra mia figlia, Silvia, si era finalmente sposata dopo due rinvii a causa del Covid; il 31 luglio aveva festeggiato il proprio compleanno Simona; il 2 agosto Sonia e Daniele sarebbero partiti per le vacanze in Sicilia. Purtroppo grazie a un ragazzo di 23 anni che aveva un tasso alcolemico di 3.1 grammi di alcol per litri di sangue, sei volte oltre il limite consentito, e che stava viaggiando a una velocità di 115 km/h dove il limite era di 50 km/h, Sonia e Daniele non sono mai partiti per le vacanze. Dopo quella telefonata dei carabinieri, in piena notte, ho dovuto iniziare una nuova vita, una vita senza Sonia”.

Tra gli esperti a prendere parole durante l’incontro è stato Antonio Agosti, responsabile di Tossicologia d’Urgenza per l’Ausl di Piacenza. Agosti ha illustrato gli effetti negativi che l’alcol, come le droghe, ha sul fisico e i rischi legati all’abuso. Ma soprattutto, con un linguaggio giovanile e comprensibile, ha invitato gli studenti presenti a non accampare mai scuse. “Cosa pensa chi si mette alla guida dopo aver bevuto? Innanzitutto pensa di reggere l’alcol: ma gli effetti negativi che subentrano oltre il limite di 0.5 sono gli stessi per tutti e dopo aver superato gli 0.5 tutti hanno difficoltà in fatto di reazione, riflessi e vista. Secondariamente pensiamo di essere abituati a guidare dopo aver bevuto, perché prima d’ora non ci è mai accaduto nulla. Ma non è necessario aver sbattuto con l’auto altre volte, ne basta una sola. Terzo, ci lasciamo convincere dal fatto che dobbiamo fare solo poca strada prima di tornare a casa: ebbene, gli incidenti peggiori li ho visti accadere nei primi 500 metri dopo la partenza”.

Quella di questa mattina era la seconda fase del concorso/progetto dell’Associazione Sonia Tosi “Sulla strada giusta”.

Il concorso/progetto ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, della Provincia di Piacenza, del Comune di Piacenza, dell’Automobile Club Piacenza, dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, e la collaborazione della Polizia di Stato.

Durante l’incontro, dopo la visione in aula del docu-film di Luca Pagliari “Ogni Giorno”, ricordo di Francesco Saccinto, travolto e ucciso da un ubriaco al volante di un furgone nel 2013, i ragazzi potranno discutere ed ascoltare testimonianze da parte di familiari e associazioni di vittime di incidenti stradali, Polizia Stradale, Medici e Legali con approfondimenti legati alle tematiche dell’incidentalità e della mortalità stradale.