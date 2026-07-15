Sei ordigni della Seconda Guerra Mondiale nell’aeroporto di San Damiano, delicata operazione del Genio Pontieri – IL VIDEO DELL’INTERVENTO

Sono state completate nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio, le operazioni di bonifica di sei ordigni di fabbricazione statunitense, risalenti alla Seconda guerra mondiale, rinvenuti nei giorni scorsi all’interno del Distaccamento Aeroportuale di San Damiano, nel territorio comunale di San Giorgio Piacentino.

L’intervento, coordinato dalla Prefettura, è stato eseguito dagli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica di sei proiettili completi da 20 millimetri ad alto esplosivo e incendiari. Gli ordigni erano stati individuati lo scorso 8 luglio dal personale dell’Aeronautica Militare.

A supporto delle operazioni era presente anche il personale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, che ha garantito l’assistenza sanitaria prevista per questo tipo di interventi.

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