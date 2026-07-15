Sequestri di droga, violenze, furti e una truffa sventata: due giorni di lavoro intenso per i carabinieri

Nell’ambito della costante attività di presidio e controllo del territorio predisposta dai Carabinieri della Provincia di Piacenza, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare illegalità e reati predatori, si segnalano alcuni interventi condotti dai militari nel corso degli ultimi due giorni.

Spacciatore denunciato

Nel primo pomeriggio del 13 luglio, il personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda, durante il controllo di un’area rurale, a Cadeo, ha individuato un cittadino marocchino di 22 anni, incensurato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato di scappare venendo prontamente bloccato. La successiva ispezione dell’area ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro un involucro in cellophane contenente circa 90 grammi di hashish. Il 22enne è stato denunciato per ingresso illegale sul territorio dello Stato e detenzione ai fini di spaccio.

Minacce ai carabinieri

Nella serata del 13 luglio, i militari del N.O.R.M. della Compagnia di Fiorenzuola e della Stazione di Castel San Giovanni hanno deferito in stato di libertà una 28enne originaria del Burkina Faso, residente nella provincia di Fermo e regolare sul territorio. La donna, parte di una presunta lite verbale in un esercizio pubblico di Fiorenzuola d’Arda, si presentava in forte stato di alterazione, rifiutando di fornire le proprie generalità, per poi trascendere in gravi offese e provocazioni verso i militari, arrivando a cercare lo scontro fisico con uno dei Carabinieri intervenuti.

Truffa sventata

Nella mattinata del 13 luglio è stata segnalata una tentata truffa del “finto Carabiniere” ai danni di un’anziana di 91 anni. L’allarme è stato lanciato dal figlio il quale ha spiegando che un malfattore, spacciandosi telefonicamente per un appartenente all’Arma, ha cercato di farsi rivelare la quantità di denaro e gioielli custoditi in casa, dalla donna. Con grande lucidità, la signora non ha assecondato alcuna richiesta, rifiutandosi di rispondere e interrompendo la comunicazione. La signora si è dimostrata molto collaborativa anche con la pattuglia dei Carabinieri di Pianello Val Tidone intervenuta, fornendo loro una dettagliata ricostruzione dei fatti e della voce del malfattore, supportando così i militari nell’avvio delle attività finalizzate all’identificazione delle utenze telefoniche utilizzate dai truffatori.

Fermato con la droga

Nella mattinata odierna, 15 luglio, i militari della Sezione Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Piacenza, durante un posto di controllo in via Trebbia, hanno fermato un 45enne residente nel lodigiano che transitava a piedi. Sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente 0,63 grammi di eroina e di altri due involucri contenenti complessivamente 0,75 grammi di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Piacenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Furto di medicinali

Sempre nella mattinata odierna, 15 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Sarmato hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un 19enne residente in provincia di Pavia. Il giovane si era recato presso il Centro Assistenza Urgenza di Castel San Giovanni in evidente stato di agitazione a seguito di una lite con la fidanzata. Approfittando di un momento di distrazione del personale sanitario, il ragazzo ha sottratto da un armadietto farmaceutico due siringhe e una confezione di Toradol, occultandoli sulla propria persona. La refurtiva è stata poi rinvenuta dai medici stessi, nascosta negli slip del giovane durante la visita.

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