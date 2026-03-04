Attacco all’Iran, Roberto Lovattini di Europe for Peace Piacenza: “Si pensa che il diritto internazionale non valga più niente” – AUDIO

Attacco all’Iran, Roberto Lovattini di Europe for Peace Piacenza: “Si pensa che il diritto internazionale non valga più niente”. Mercoledì 4 marzo alle ore 18, con ritrovo in piazza Cavalli, è in programma a Piacenza la manifestazione per la pace con l’associazione Europe for Peace “La Guerra non è mai la soluzione”.

Secondo Roberto Lovattini, coordinatore di Europe for Peace Piacenza, dopo la seconda guerra mondiale l’umanità aveva raggiunto un grado di consapevolezza importante, grazie anche alla formazione dell’ONU e di altri organismi con il compito di evitare che si ripetessero stragi immani. Stiamo assistendo a un’involuzione – commenta Lovattini – purtroppo si pensa che il diritto internazionale oramai non valga più niente, ma conti semplicemente la forza delle armi. E’ chiaro che noi consideriamo il regime iraniano un regime tirannico, dispotico che ha fatto migliaia di vittime di giovani e quindi non lo difendiamo in nessun modo, in nessun caso. Però il problema è che non saranno mai le bombe a risolvere la questione. E questo né inIran né in tutte le altre parti del mondo. Questo direi che è il capitolo più importante e quindi io invito tutte lepersone, i cittadini, a non aspettare a trovarsi le bombe in testa per protestare.

“Usa e Israele lo hanno deciso senza coinvolgere i partner europei” a dirlo è stata Giorgia Meloni in un’intervista al Tg5. La Premier italiana si è detta preoccupata per il contesto generale, parlando di una crisi del diritto internazionale figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato un suo vicino.

Continuando a investire sulle armi, il presente non può che essere tragico secondo Roberto Lovattini. Per andare nella direzione della pace, della non violenza, della diplomazia con gli organismi internazionali occorre investire nello studio e nella preparazione. Questo bisogna fare. Essere costruttori di pace, perché non è una cosa che si improvvisa. Nemmeno la capacità di mediare è una cosa che va programmata, su cui bisogna investire.

