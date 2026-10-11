Volley, Serie B – La Canottieri Ongina chiude la pre-season e si prepara all’esordio in campionato

11 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
Canottieri Ongina

Si è chiusa con il test di sabato in terra bergamasca la pre-season della Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che sabato 17 ottobre debutterà in campionato nel derby esterno a Busseto.  

A Scanzorosciate i gialloneri hanno ceduto 4-0 ai padroni di casa (25-16, 25-19, 26-24, 25-21) in un test dove nella metà campo piacentina erano indisponibili l’opposto Henry Miranda e lo schiacciatore Alex Reyes, a riposo precauzionale. 

“Anche se il risultato non è stato favorevole – il commento di coach Gabriele Bruni  è stato un test utile per capire determinate situazioni di gioco. Sicuramente siamo stati meno brillanti rispetto ad altre occasioni e sono certo che i ragazzi faranno tesoro di questo. La nostra battuta è stata balbettante e neutralizzata bene dai nostri avversari, mentre l’attacco è risultato molto discontinuo. Sommando questi due fattori, le due fasi di gioco ne hanno risentito molto”.

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