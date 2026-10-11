Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink saluta il 2026 con un podio e due piazzamenti

“Panterine” in evidenza oggi a Dairago (Milano) nell’ultima corsa su strada Donne Juniores del calendario italiano. La Bft Burzoni VO2 Team Pink saluta ufficialmente il 2026 sui pedali con una bella prova in terra lombarda, dove sono arrivati un podio e altri due piazzamenti. Nella volata ristretta tra le fuggitive, secondo posto per la modenese Martina Orsi, battuta solamente dalla campionessa italiana Maria Acuti; settimo posto per la gemella Alessia Orsi, mentre decima è arrivata la piemontese Giada Galasso.

Dairago Donne Juniores

1° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) 110 chilometri in 2 ore 47 minuti 20 secondi, media 39,442 chilometri orari

2° Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)

4° Linda Rapporti (Breganze Millenium) a 1 secondo

5° Ilaria Gritti (Team Mendelspeck e-work) a 1 minuto 4 secondi

6° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli) a 1 minuto 14 secondi

7° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

8° Carlotta Verde (Cycling Cafè Racing Team) a 1 minuto 17 secondi

9° Emma Bonissi (Petrucci Gauss)

10° Giada Galasso (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 1 minuto 24 secondi.