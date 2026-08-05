Autismo, Murelli (Lega): “No al taglio dei fondi per il Distretto di Ponente”

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro della Salute per chiedere di verificare le modalità di ripartizione dei fondi destinati ai servizi per l’autismo, dopo il drastico ridimensionamento delle risorse assegnate al Distretto di Ponente della provincia di Piacenza. Secondo quanto emerso nel corso del Comitato di Distretto, i finanziamenti destinati ai 21 Comuni del territorio sono passati da circa 100 mila euro nel 2022 a circa 39 mila euro nel 2026, con una riduzione superiore al 60%. Una situazione che rischia di consentire soltanto la prosecuzione dei percorsi già avviati, impedendo l’attivazione di nuovi interventi e lasciando senza risposta le esigenze di tante famiglie”. Lo dichiara la senatrice della Lega Elena Murelli.

“Nell’interrogazione ho chiesto al Ministro di verificare le ragioni di una riduzione così significativa e la correttezza dei criteri con cui le risorse statali sono state ripartite tra Regione e Distretti, oltre a valutare iniziative, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, per garantire finanziamenti adeguati e continuativi. La tutela delle persone con disturbo dello spettro autistico non può dipendere dal territorio in cui vivono. È necessario assicurare continuità assistenziale, equità nell’accesso ai servizi e sostegno concreto alle famiglie. Per questo continuerò a seguire con attenzione la vicenda, affinché vengano individuate soluzioni che consentano di ripristinare risorse adeguate e di non interrompere percorsi fondamentali per l’autonomia e l’inclusione delle persone con autismo”, conclude.

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