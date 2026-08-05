Sicurezza, Pd: “Dalla Regione fatti concreti, due milioni di euro per rendere più sicura la stazione di Piacenza”

“La sicurezza dei cittadini si costruisce con investimenti, presenza delle istituzioni, riqualificazione degli spazi pubblici e una maggiore qualità della vita nelle nostre città. E’ questa la scelta della Regione Emilia-Romagna che, con il nuovo Piano dedicato alle aree delle stazioni ferroviarie dei Comuni capoluogo, mette in campo 20 milioni di euro, destinando 2 milioni di euro a ciascun capoluogo di provincia, tra cui Piacenza”. Inizia così la nota del Pd, che commenta i due milioni di euro stanziati dalla Regione per rendere più sicura, vivibile e inclusiva l’area della stazione di Piacenza.
LA NOTA DEL PD
Un investimento concreto che consentirà ulteriormente ai Comuni di realizzare interventi per migliorare la sicurezza, la vivibilità, l’accessibilità e l’integrazione urbana delle aree ferroviarie, finanziando opere di riqualificazione degli spazi pubblici, il potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza, la riqualificazione di piazze e percorsi pedonali, il recupero di immobili inutilizzati da destinare a servizi, attività economiche, culturali e sociali, oltre alle spese necessarie a garantire un maggiore presidio del territorio.
Al Piano regionale si affianca inoltre il programma di investimenti di Fer – Ferrovie Emilia-Romagna, che prevede oltre 4 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per interventi di manutenzione straordinaria, decoro, accessibilità e sicurezza delle stazioni della rete ferroviaria regionale, anche attraverso il programma “Stazioni Sicure”, con nuovi sistemi di illuminazione, videosorveglianza intelligente e tecnologie dedicate alla gestione della sicurezza.
“La sicurezza non si affronta con gli slogan, ma con politiche pubbliche serie, investimenti e una presenza concreta delle istituzioni sul territorio – afferma il Partito Democratico di Piacenza –. Il Piano presentato dal presidente Michele de Pascale rappresenta una risposta importante a un tema che riguarda direttamente la qualità della vita dei cittadini. Le stazioni ferroviarie sono il primo luogo che accoglie chi arriva nelle nostre città e devono tornare a essere spazi sicuri, curati, accessibili e vissuti.”
“Per Piacenza – prosegue il PD – significa poter contare su 2 milioni di euro di risorse regionali per intervenire su un’area strategica della città, sostenendo un percorso di riqualificazione che tiene insieme sicurezza urbana, mobilità, servizi, inclusione sociale e rigenerazione degli spazi pubblici.”
Il nuovo Piano regionale parte infatti da un principio chiaro: una città è più sicura quando gli spazi pubblici sono vissuti, illuminati, accessibili e ricchi di servizi. Per questo gli interventi non si limiteranno alle infrastrutture, ma favoriranno l’insediamento di attività economiche, culturali e sociali, il recupero di immobili oggi inutilizzati per nuove funzioni di interesse pubblico e una presenza costante di persone durante tutto l’arco della giornata. Una strategia che punta a contrastare degrado e marginalità attraverso la qualità urbana, la partecipazione e la vitalità dei quartieri.
“La sicurezza è un diritto fondamentale e richiede una responsabilità condivisa tra tutte le istituzioni. Per questo riteniamo particolarmente importante che la Regione scelga di sostenere concretamente i Comuni con risorse dedicate e una strategia che integra il lavoro delle Forze dell’ordine con la rigenerazione urbana, il rafforzamento dei servizi, la presenza di attività economiche e sociali e il miglioramento del trasporto pubblico. Perchè una città più curata, più inclusiva e più vissuta è anche una città più sicura. E’ questa la visione che oggi la Regione Emilia-Romagna mette in campo con risorse importanti anche per Piacenza.”