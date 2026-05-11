All’Università Cattolica l’esclusivo accreditamento di AACSB International per le migliori business school al mondo

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Sede di Piacenza-Cremona, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l’esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Fondata nel 1916, AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) è il più longevo organismo di accreditamento globale per le business school e la più ampia rete di formazione manageriale che collega studenti, docenti e imprese in tutto il mondo.

«L’accreditamento AACSB riconosce le istituzioni che hanno dimostrato un orientamento all’eccellenza in tutti gli ambiti, tra cui didattica, ricerca, sviluppo dei curricula e apprendimento degli studenti», ha dichiarato Stephanie M. Bryant, executive vice president e chief accreditation officer di AACSB. «Congratulazioni alla Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica e al Preside Marco Allena per aver ottenuto l’accreditamento; esprimiamo il nostro apprezzamento all’intero team, inclusi amministrazione, docenti, personale e studenti, per il contributo dato al conseguimento di questo prestigioso riconoscimento».

Garanzia dei più elevati standard qualitativi, l’accreditamento AACSB promuove nuovi approcci nel campo della formazione manageriale a livello globale. Di conseguenza, meno del 6% delle istituzioni nel mondo che offrono programmi di laurea in ambito business possiede l’accreditamento AACSB. Con questa ratifica, un totale di 1.086 istituzioni in 71 Paesi e territori ha ottenuto l’accreditamento AACSB in ambito business. Inoltre, 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare AACSB per i programmi di accounting.

Il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli ha commentato: «L’accreditamento AACSB realizza un obiettivo prioritario del Piano strategico 2026-28, dal momento che uno dei suoi pilastri riguarda la valorizzazione della proiezione internazionale dell’Ateneo. L’accreditamento della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, che ringrazio per l’intenso lavoro condotto in questi anni, testimonia la capacità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di coniugare eccellenza accademica, innovazione e attenzione all’esperienza degli studenti in una prospettiva sempre più globale».

«L’ottenimento dell’accreditamento AACSB rappresenta una tappa significativa per la Facoltà di Economia e Giurisprudenza: un marchio di qualità di cui siamo orgogliosi, una conferma del nostro impegno costante per l’eccellenza nella didattica, nella ricerca e nel rapporto con il mondo delle imprese», ha dichiarato il Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza Marco Allena.

Laura Zoni, Vice Preside e Associate Dean per le Relazioni Internazionali e l’Accreditamento, ha aggiunto: «Questo risultato riflette lo sforzo collettivo dei nostri docenti, del personale, degli studenti e dei nostri partner aziendali e accademici. Su queste basi continueremo a costruire il nostro impegno per rafforzare la dimensione internazionale dell’Ateneo, consolidare il dialogo con il mondo produttivo a beneficio dei nostri studenti e coltivare la nostra storica vocazione per promuovere valore sociale ed economico».

L’accreditamento AACSB garantisce il miglioramento continuo e offre alle istituzioni un quadro di riferimento per realizzare la propria missione, innovare e generare impatto. Le scuole accreditate AACSB hanno superato con successo un rigoroso processo di valutazione condotto dai propri pari nella comunità della formazione manageriale, che assicura la disponibilità di risorse, competenze e impegno necessari per offrire agli studenti una formazione di alto livello, orientata al futuro.

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