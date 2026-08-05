Tutela di pedoni e ciclisti, dalla Provincia 295 mila euro per rendere le strade più sicure

La Provincia di Piacenza prosegue nella realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza della rete stradale provinciale, con particolare attenzione alla tutela delle utenze deboli, quali pedoni e ciclisti. In particolare, sono stati avviati i lavori, finanziati integralmente con fondi ministeriali destinati alla messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, in cinque punti ritenuti sensibili per la sicurezza della circolazione nei territori comunali di Pianello Val Tidone, Besenzone, Gragnano Trebbiense e Agazzano, per un investimento complessivo di circa 295 mila euro.

Nel dettaglio

Nel dettaglio, lungo la Strada Provinciale n. 60 di Croce, nel territorio comunale di Pianello Val Tidone, sono stati avviati i lavori per la modifica altimetrica di due attraversamenti pedonali finalizzata a migliorare la sicurezza degli utenti e a favorire il rallentamento dei veicoli in attraversamento.

Nel territorio comunale di Besenzone, gli interventi interesseranno invece l’area di intersezione tra la Strada Provinciale n. 26 di Besenzone e la Strada Provinciale n. 54 di Chiaravalle, nel centro abitato di Bersano, dove verrà realizzata una modifica altimetrica dell’incrocio per incrementare la sicurezza della circolazione.

Il rialzo della sede stradale in corrispondenza degli attraversamenti e delle intersezioni è previsto anche nel comune di Gragnano Trebbiense, all’intersezione tra la Strada Provinciale n. 7, via Campo Sportivo e via Trieste.

Ad Agazzano, infine, è in programma la realizzazione di un nuovo impianto semaforico all’intersezione tra la Strada Provinciale n. 33 di Cantone e via Anguissola Scotti.

Contenere la velocità nei centri abitati

Come anticipato, trattasi di interventi che da alcuni anni vengono realizzati o autorizzati lungo la rete viaria provinciale per rispondere alla crescente esigenza di contenere le velocità di transito all’interno dei centri abitati secondo i limiti previsti.

In particolare, considerata l’impossibilità di realizzare i dossi artificiali lungo gli itinerari preferenziali per i mezzi di soccorso nonché la complessità dell’attività sanzionatoria nei centri abitati, le modifiche plano-altimetriche del tracciato stradale sono state individuate quale soluzione maggiormente efficace per migliorare la percezione degli attraversamenti tra le diverse correnti di traffico (compresi gli attraversamenti pedonali) e favorire, quindi, la riduzione della velocità dei veicoli in transito.

Un primo intervento a scopo sperimentale è stato realizzato, nel 2024, lungo la Strada Provinciale n. 587R, nel centro abitato di Cortemaggiore e, più recentemente, lungo la strada di Centora, nel centro abitato di Rottofreno.

In diversi altri casi, sono stati autorizzati i comuni a procedere in autonomia

«La sicurezza delle utenze deboli è un tema al quale la Provincia dedica un’attenzione costante nella programmazione degli interventi sulla propria rete stradale – spiega Patrizia Calza, Consigliera provinciale con delega alla viabilità e Sindaco di Gragnano Trebbiense -. Le opere che stiamo realizzando sono una prima risposta alle esigenze emerse nel confronto con le amministrazioni comunali interessate e rappresentano il risultato di un lavoro condiviso volto a individuare le priorità e le situazioni che necessitavano di una maggiore attenzione. Attraverso questi interventi andiamo a migliorare la sicurezza di attraversamenti e intersezioni particolarmente frequentati, contribuendo a rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani di cittadini, studenti e utenti della strada – precisa Calza -. Grazie alle risorse ministeriali disponibili possiamo dare risposta a richieste provenienti dal territorio e proseguire nel nostro impegno per una rete viaria provinciale sempre più sicura, accessibile e attenta alle esigenze delle comunità locali».

L’importanza di questi interventi è stata evidenziata anche dal Sindaco di Agazzano Maurizio Cigalini, dal Vicesindaco di Besenzone Luigi Garavelli e da Mauro Lodigiani, Sindaco di Pianello Val Tidone che hanno ringraziato la Provincia di Piacenza per l’impegno profuso.

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