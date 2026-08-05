Dalla Regione oltre 1,3 milioni di euro per gli hub urbani di Piacenza, Vernasca e Calendasco. Amministrazione comunale e Unione Commercianti: “Soddisfatti”

Rendere le città più attrattive, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo dei territori. È questo l’obiettivo del bando da oltre 21 milioni di euro con cui la Regione Emilia-Romagna sostiene l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità: una quota straordinaria di risorse che consente di finanziare tutti e 43 i progetti presentati dai Comuni. Un intervento che metterà in moto investimenti complessivi superiori ai 40 milioni di euro e darà concreta attuazione alla nuova strategia regionale per l’economia urbana.

Per l’hub urbano di Piacenza sono previsti 560 mila euro. Poi 504 mila euro per Vernasca e 280.198,41 per Calendasco. Un totale di 1 milione e 344 mila euro.

Per raggiungere questo obiettivo, la Regione ha rafforzato in assestamento di bilancio la dotazione finanziaria del bando, portandola da 14 a 21 milioni di euro, integrando lo stanziamento iniziale con ulteriori risorse destinate sia agli investimenti strutturali sia alla spesa corrente. Una scelta che ha consentito di ammettere a finanziamento tutte le candidature risultate ammissibili, sostenendo un programma diffuso di interventi in tutte le province dell’Emilia-Romagna.

Gli interventi finanziati interesseranno complessivamente 58 hub, di cui 47 urbani e 11 di prossimità, distribuiti in tutte le province dell’Emilia-Romagna. Dai centri storici ai quartieri, i progetti puntano a trasformare gli hub in motori di attrattività e sviluppo, mettendo insieme riqualificazione dello spazio pubblico, sostegno al commercio e nuovi servizi. Si va dalla riqualificazione di piazze, vie commerciali e spazi pubblici ai contributi per gli investimenti delle imprese, dalle iniziative di marketing territoriale ai servizi di hub management, fino ai progetti di innovazione e animazione dei centri urbani.

L’assessore Fornasari: “Premiato il lavoro di squadra, grazie a tutti i partner”

“Un risultato importante, che premia il lavoro di squadra e la condivisione degli obiettivi tra tutti i partner che hanno dato vita insieme a questo percorso di rigenerazione urbana”: così l’assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari commenta l’esito, annunciato oggi a Bologna dall’assessora Roberta Frisoni, del bando regionale che ha destinato a Piacenza un contributo di 560 mila euro (la quota più alta tra i finanziamenti erogati) per le iniziative di valorizzazione dell’hub urbano corrispondente al centro storico cittadino.

“Ringrazio innanzitutto la Regione Emilia Romagna – prosegue Fornasari – per la sensibilità nei confronti delle imprese del territorio e per la scelta di incrementare l’investimento messo a bilancio (da 14 a 21 milioni di euro) in modo da garantire il sostegno a tutti i Comuni che hanno presentato la propria candidatura. Un segno concreto di attenzione alle esigenze di un settore, quello del commercio e dei pubblici esercizi, che si trova ad affrontare sfide complesse e rapide trasformazioni, legate in primis alla crescente concorrenza dell’e-commerce e al riflesso di congiunture socio-economiche che incidono pesantemente, richiedendo sempre più resilienza e capacità di innovazione”.

“Condivido la soddisfazione dell’Amministrazione comunale con le diverse componenti della Cabina di Regia che hanno sottoscritto l’accordo di partenariato per la costituzione dell’hub urbano, presentato in Municipio a Piacenza nel febbraio 2025: la Camera di Commercio dell’Emilia, le associazioni di categoria Unione Commercianti, Confesercenti e Cna, l’associazione Vita in centro Piacenza, Confedilizia e le sigle di rappresentanza del settore immobiliare, Fiaip e Fimaa”.

“Oggi più che mai, nel ringraziare ciascuno di questi soggetti per l’impegno e per l’apporto che ha garantito, rimarco il ruolo strategico di una rete che rappresenta, per la pluralità e il confluire di esperienze diverse, un unicum in ambito regionale. Credo che questo sia stato riconosciuto come un valore aggiunto e continuerà ad essere l’asse portante delle nuove iniziative che nei prossimi mesi, attraverso i bandi che andremo a pubblicare, ci permetteranno di trasferire fondi ai titolari delle attività aderenti all’Hub e di realizzare nuovi progetti per il rilancio e la promozione delle realtà commerciali storiche della nostra città”.

Chiappa (Unione Commercianti): “Risorse importanti per commercio e territori”

“I finanziamenti regionali assegnati a Piacenza, Vernasca e Calendasco, per un importo complessivo di 1.344.198 euro, rappresentano un risultato molto importante per il nostro territorio”, commenta il presidente di Confcommercio Piacenza Raffaele Chiappa.

“Si tratta di risorse significative, che riconoscono la qualità dei progetti presentati e il valore del lavoro condiviso tra amministrazioni comunali, Camera di Commercio, associazioni di categoria, operatori economici e realtà impegnate nella valorizzazione dei centri urbani”.

“In particolare, i 560mila euro destinati all’Hub urbano di Piacenza confermano la validità di un percorso costruito attraverso il confronto e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Ma è altrettanto importante che il sostegno regionale raggiunga anche Vernasca e Calendasco, perché il commercio di vicinato svolge una funzione essenziale non solo nei centri maggiori, ma anche nei piccoli Comuni, dove le attività rappresentano spesso veri presidi economici, sociali e di servizio”.

“Le imprese stanno attraversando una fase complessa, segnata dalla crescita dell’e-commerce, dal cambiamento delle abitudini di consumo e dall’aumento dei costi. Per questo sarà fondamentale trasformare rapidamente i finanziamenti in interventi concreti: sostegno agli investimenti, innovazione, promozione, riqualificazione degli spazi pubblici e iniziative capaci di aumentare la frequentazione e l’attrattività dei nostri centri”.

“Come Confcommercio Piacenza continueremo a offrire il nostro contributo nella fase attuativa, affinché le imprese siano pienamente coinvolte e possano beneficiare delle opportunità previste dai prossimi bandi. L’obiettivo deve essere quello di consolidare le attività esistenti, favorire nuove aperture e mantenere vivi i luoghi nei quali commercio, servizi e socialità continuano a intrecciarsi così da combattere in maniera concreta la desertificazione commerciale”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy