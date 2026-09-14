Auto dei dipendenti danneggiate dalla grandine nel parcheggio Amazon, dall’azienda contributo di 863 euro ai lavoratori

Amazon riconoscerà un contributo economico straordinario una tantum di 1.000 $ (pari a 863€) ai dipendenti dei centri logistici di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, e Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, i cui veicoli sono stati danneggiati dalla violenta grandinata che ha interessato le due aree lo scorso 28 agosto.

L’evento ha danneggiato numerosi veicoli dei dipendenti parcheggiati presso i due centri logistici durante il turno di lavoro. Vista l’eccezionalità dell’evento, Amazon ha deciso di intervenire proattivamente con un contributo dedicato.

“Le persone sono al centro di tutto ciò che facciamo e questo significa essere al loro fianco anche nei momenti difficili. Per noi era importante dare una risposta concreta e tempestiva a chi è stato colpito: è il nostro modo di intendere la responsabilità verso chi ogni giorno contribuisce alle nostre attività”, ha dichiarato Lorenzo Barbo, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica.

Il contributo sarà riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato che, nel rispetto dei requisiti previsti, hanno subito danni al proprio veicolo mentre era parcheggiato presso i centri Amazon di Castel San Giovanni o Cividate al Piano durante la grandinata. Ciò include i veicoli di proprietà dei dipendenti o da loro noleggiati, nonché i veicoli appartenenti a familiari o amici che hanno utilizzato per recarsi al lavoro quel giorno. Per facilitare l’accesso al contributo, Amazon ha messo a disposizione una procedura semplificata grazie alla quale i dipendenti possono verificare di avere i requisiti necessari e accettare le condizioni di pagamento. L’importo spettante sarà accreditato con la busta paga di ottobre, al netto delle imposte e delle ritenute applicabili. L’iniziativa riflette l’attenzione costante di Amazon per il benessere dei propri dipendenti, anche attraverso interventi mirati in situazioni impreviste.

SODDISFAZIONE DEI SINDACATI

I sindacati: «Risultato tangibile del confronto sindacale. Ora chiediamo l’estensione ai lavoratori in somministrazione e interventi di prevenzione»

A seguito delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali e dalle RSA, Amazon ha riconosciuto un contributo una tantum a fondo perduto di 1.000 dollari, pari a 863 euro lordi, a sostegno dei dipendenti aventi diritto per i danni alle autovetture causati dalla grandinata del 28 agosto 2026 nel parcheggio aziendale del sito Amazon di Castel San Giovanni.

FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti e UGL Servizi e Merci, insieme alle RSA, hanno portato al tavolo aziendale le difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori, chiedendo un sostegno economico per chi si è trovato a sostenere spese impreviste per la propria auto parcheggiata presso il luogo di lavoro in una giornata di allerta meteo, poi flagellata dalla grandine.

Il contributo ottenuto non dovrà essere restituito e rappresenta l’esito positivo dell’azione sindacale. Si aggiunge alle misure già attivate, tra cui le convenzioni per le riparazioni e l’anticipo straordinario di 1.000 euro netti, quest’ultimo recuperabile in quattro rate.

Il sostegno

Il nuovo sostegno è destinato ai dipendenti che devono affrontare costi diretti legati ai danni ai veicoli, comprese franchigie assicurative, riparazioni e spese di trasporto alternativo. Riguarda le auto di proprietà o in leasing e quelle di familiari o amici utilizzate per recarsi al lavoro nella giornata della grandinata. Sono esclusi i veicoli a noleggio e aziendali, così come i casi in cui l’assicurazione copra integralmente i danni senza spese a carico del dipendente.

L’azione sindacale prosegue su due richieste fondamentali: l’applicazione del trattamento fiscale e contributivo previsto per i benefit, per tutelare il valore effettivo del sostegno, e l’estensione del contributo ai lavoratori in somministrazione. Su entrambi i punti l’azienda si è riservata una valutazione.

Per prevenire il ripetersi di simili situazioni critiche, le sigle sindacali chiedono di rendere strutturali le misure, di valutare coperture a protezione dei veicoli nel parcheggio e di garantire il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e delle RSA nella gestione delle emergenze.

Sul risultato raggiunto per le lavoratrici e i lavoratori sono stati espressi giudizi positivi da tutti i segretari provinciali delle categorie coinvolte.

Dichiarazione Filt Cgil

«In un momento di forte difficoltà per le famiglie, con l’inflazione e il costo della vita che continuano a pesare sui bilanci, questo intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno garantisce la continuità operativa dei magazzini. È un passo nella giusta direzione, ma la strada da fare è ancora lunga», commenta Massimo Tarenchi, segretario generale Filt Cgil Piacenza.

Dichiarazione Cisl

“Il riconoscimento da parte di Amazon dei danni subiti dai lavoratori va apprezzato, perché attesta una responsabilità aziendale verso chi lavora nei magazzini. Tuttavia, come abbiamo detto subito, la CISL ritiene che la tranquillità, poter lavorare serenamente, non possa essere affrontato in modo episodico, bensì deve diventare una dimensione strutturale della cultura dell’impresa”, commenta Salvatore Buono, Segretario generale Fit Cisl Piacenza

Dichiarazione Uiltrasporti Emilia Romagna

“Come UILTrasporti accogliamo positivamente la misura di sostegno economico annunciata, destinata ai lavoratori che hanno subito danni alle proprie autovetture.

In un momento di forte difficoltà per le famiglie, con l’inflazione e il costo della vita che continuano a pesare sui bilanci, questo intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi ogni giorno garantisce la continuità operativa dei magazzini”.

Dichiarazione Ugl Servizi e Merci

“La misura di sostegno rappresenta un unicum sul territorio e siamo soddisfatti. È necessario che venga però considerata x quel che è, un benefit, e quindi con i vantaggi fiscali e contributivi che prevedono le norme. Peraltro in questo modo l’azienda, non pagando i contributi, potrà riconoscere lo stesso beneficio ai lavoratori somministrati, cioè precari , cioè più fragili. Ci auguriamo infine che si apra finalmente una strada per riconoscimenti economici e premialità capaci di aiutare anche i lavoratori di Amazon a contrastare la crisi economica in corso che rischia di peggiorare nei prossimi mesi anche a causa dei prevedibili ulteriori rincari dei carburanti”.