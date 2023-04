Autobus contro gli alberi in via La Primogenita, quattro feriti

Autobus sbanda e va a sbattere contro un albero. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi in via Primogenita. Un bus della linea 7, diretto all’ospedale, stava percorrendo via La Primogenita quando ha sbandato terminando la propria corsa contro gli alberi che costeggiano la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la polizia e una pattuglia della polizia locale.

A bordo del mezzo viaggiavano in quel momento tre passeggeri, tra cui un bambino. Tutti, compreso anche il conducente del bus, sono stati condotti al pronto soccorso: nessuno fortunatamente si trova in gravi condizioni.

Ancora da accertare le cause dell’incidente: da una prima ricostruzione pare che l’autista abbia avuto un piccolo malore.