Torna la Maratona del donatore, gli allievi della scuola di polizia in campo con Avis

Come da diversi anni, nel mese di aprile 2026, 40 giovani frequentatori del 233° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato della Scuola di Piacenza, hanno aderito all’iniziativa “Maratona del donatore” giunta ormai alla sua dodicesima edizione.

L’evento, organizzato dalla Scuola Allievi Agenti di Piacenza in collaborazione con l’Associazione Avis di Piacenza, ha visto la partecipazione di giovani uomini e donne che hanno effettuato, molti di loro per la prima volta, la donazione presso il Centro Avis di questo capoluogo contribuendo in modo significativo alle necessità territoriali e confermando il profondo legame di solidarietà che contraddistingue la formazione dei giovani operatori, evidenziando l’etica di solidarietà che contraddistingue la Polizia di Stato.

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